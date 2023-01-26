Дивно їх називати духовенством, – Данілов про нові санкції проти РПЦ

До колаборантів з УПЦ МП уряд застосовує жосткі санкції. Адже люди, які працюють на державу-терористку не мають нічого спільного з церквою.

Про це в 24 Каналу розповів секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. Він повідомив, що Україна буде вводити більше санкцій проти людей, які завдають шкоди державі.

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Данілов вважає дивним називати духівниками людей, що підтримують тероризм, вбивство дітей та жінок й інші терористичні речі.

Вони до цього не мають ніякого відношення,

– наголосив мовець.

УПЦ МП далекі від справжньої церкви

Санкції до представників УПЦ МП вводяться за дії.

Ці покидьки брали участь в тому, що їздили по світу і представляли Росію за її межами,

– додав секретар РНБО.

Він вважає московський патріархат небезпечною інституцію. Частина людей, що туди входить вірить в Бога, але частина працює виключно на ФСБ – систему, яка будувалася ще з радянських часів. Українці свідомі історичних фактів, як це відбувалось і для чого, наголосив мовець.

"Коли цю інституцію називають церквою, це трошки не сходиться з тими завданнями, які вони безпосередньо отримують", – зауважив Данілов.

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Санкції матимуть продовження

Секретар РНБО звернув увагу, що зараз системно, щонайменше раз на тиждень, виходять укази президента, рішення Ради національної безпеки та оборони щодо санкцій проти представників УПЦ МП.

Данілов наголосив, що люди та компанії, які сьогодні беруть участь у ганебних діях щодо нашої країни, обов’язково будуть санкціоновані. До того ж санкції матимуть певне продовження.

Після нас ці санкції будуть вводити європейські інституції, Сполучені Штати Америки, інші країни, які дотримуються демократичних норм і правил,

– резюмував Данілов.

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