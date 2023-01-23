Саме час їх "хлопнути", – аналітик про активізацію США щодо "Вагнера"

США планують запровадити проти ПВК "Вагнер" додаткові санкції, які визначатимуть її як транснаціональну злочинну організацію. Зараз ця приватна структура показала пік своєї нахабності, але завдяки санкціям їй може настати кінець.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, ПВК "Вагнер" розпустила своє коріння практично всюди, вербуючи нових найманців навіть в Африці.

Читайте також Пригожин хоче показати себе "героєм" у "хрестовому поході проти корумпованої влади", – ISW

Що дасть визнання ПВК "Вагнер" терористами

Валерій Клочок розповів, що дана ПВК існує досить давно та брала участь в бойових діях у Сирії, а зараз вона отримала багато озброєння від російської армії.

Євгєній Прігожин отримав серйозний карт-бланш від російської влади, від Владіміра Путіна зокрема. Він отримав серйозне озброєння, я, наприклад, дізнавався, що у ПВК "Вагнер" на озброєнні танки, артилерія, літаки, гелікоптери,

– сказав Клочок.

За словами аналітика, організація могла, як купити це озброєння, так і отримати від російської армії. Також Клочок розповів, що в США з'явилась інформація, що ПВК "Вагнер" отримувала зброю від Північної Кореї.

ПВК "Вагнер" запустила свої щупальця по всьому світу фактично. І Африка, і Європа, вони зараз навіть вербують найманців у Сербії. Ми знаємо скандал, який озвучив Вучич про заборону ПВК "Вагнер" на території Сербії й Путін дуже сильно цим ображений,

– сказав Валерій Клочок.

На думку аналітика, ПВК "Вагнер" вийшла на пік своєї нахабності та можливостей по всьому світу й саме тому час на це реагувати.

Зараз вже дійшла історія, коли ПВК "Вагнер" показала пік своїх можливостей та нахабності по всьому світу. Ну і тут саме час їх "хлопнути", вибачте за цей вираз. Американці просто чекали цієї нагоди, а тепер застосовують такі рішення,

– зазначив Клочок.

За словами керівника Центру громадської аналітики "Вежа", визнання ПВК "Вагнер" терористичною організацією означатиме, що будь-яка країна, яка буде надавати їм підтримку, отримає санкції. Якщо раніше їхня діяльність оцінювалась лише в політичній площині, то зараз це переходить в юридичну, з відповідними наслідками.

Валерій Клочок розповів про очікуваний результат від визнання ПВК "Вагнер" терористами: дивіться відео

Валерій Клочок переконаний, що історія існування ПВК "Вагнер" підходить до кінця. Попри те, що у них залишається велика кількість бойовиків, в один момент може настати ситуація, коли їх майже одномоментно знищать на території України.

На думку аналітика, зараз стає зрозумілою логіка США, які ухвалюють рішення послідовно, щоб максимально послабити Росію, в тому числі ПВК.

ПВК "Вагнер": останні новини