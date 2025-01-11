"Прощальні" санкції від Байдена: Bloomberg пояснив, чому це великий удар для Путіна

В останні дні каденції Байдена США запровадили наймасштабніші санкції проти нафтової промисловості Росії. ЗМІ пояснили, наскільки вагомими вони є.

Санкції, оголошені 10 січня, торкнулися понад 400 фізичних осіб та організацій, зокрема великих нафтових компаній, страхових фірм та "Росатому". Якщо вони залишаться в силі за Трампа, ці заходи мають більше шансів перешкодити російському експорту нафти, ніж будь-які заходи, зроблені західними державами до цих пір, передає 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Дивіться також "Один з найгірших сценаріїв": яка помилка США дуже дорого коштувала Україні

Чим санкції від Байдена загрожують Росії

Видання зазначає, що запровадження санкцій щодо компаній "Сургутнефтегаз" і "Газпром нафта" є найбільш прямим і потужним кроком, зробленим Вашингтоном. У 2024 році ці дві компанії відправляли морем близько 970 000 барелів нафти на день. Той факт, що вони тепер підсанкційні, викличе занепокоєння у нафтопереробних заводах в Індії, а також у державних компаніях у Китаї. Поставки цих компаній становлять майже 30% морського експорту Росії. Очевидно, що вони не будуть повністю припинені, але той факт, що вони санкційні, разом з іншими оголошеними заходами означає, що зрив не можна виключати.

Під жорсткі обмеження потрапили ще близько 160 окремих танкерів, які перевозять російську нафту. Загалом під санкціями – 270 таких суден. Це вдвічі більше, ніж увесь список суден, на які досі були націлені США, Велика Британія та Євросоюз.

Журналісти підкреслюють, що санкції Вашингтона виявилися дієвішими за Лондон і Брюссель. Це говорить про те, що азіатські покупці побоюються порушувати заходи США.

Так, наприклад, раніше до списку було внесено 39 танкерів, які перевозили російську нафту з жовтня 2023 року. З моменту потрапляння під санкції 33 з них не змогли взяти участь у перевезеннях вантажів.

Це вищий рівень протидії тіньовому флоту, ніж за аналогічних заходів, запроваджених Великою Британією або Європейським союзом, і за більш ніж удвічі більший період часу, оскільки перші санкції, введені будь-якою з цих юрисдикцій, з'явилися тільки в червні 2024 року,

– наголошує видання.

Останні заходи включають санкції проти цілого флоту човникових танкерів, що використовуються для перевезення нафти з ключових проєктів в арктичному і тихоокеанському регіонах Росії.

Човникові танкери, що працюють у Тихому океані, перевозять російську нафту в Китай, і нові санкції можуть ускладнити цю торгівлю, потенційно вимагаючи перекидання вантажів з одного танкера на інший перед доставкою.

США також вдарили по на "непрозорих" трейдарах, які хочуть постачати і продавати російську нафту. Багато з цих торговельних компаній були створені тільки після початку війни проти України. Дії проти нинішніх нафтотрейдерів призведуть до короткочасних збоїв. Втім, ймовірно, багато хто з них знову з'явиться під іншими іменами.

Санкції щодо двох найбільших російських постачальників послуг зі страхування захисту та відшкодування збитків для нафтових танкерів — "Ингосстраха" і "АльфаСтрахования" — можуть не мати істотного впливу на потоки.

Однак заборона на надання страхових послуг цими двома компаніями може фактично витіснити деякі танкери, включно з російськими, з основних страхових ринків. Принаймні, тимчасово.

Санкції також вимагають від нафтосервісних компаній США припинити роботу в Росії до 27 лютого. Принаймні дві американські глобальні компанії-провайдери продовжували працювати в країні навіть після повномасштабного нападу на Україну.

Будь-який вплив на російський нафтовидобуток, найімовірніше, буде відчуватися тільки в довгостроковій перспективі і найбільшою мірою на нових проєктах. У результаті може сповільнитися освоєння Росією арктичних запасів, а також розробка шельфових родовищ.