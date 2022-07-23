Закінчуються інструменти проти росії, – аналітик розповів, наскільки дієвий 7 пакет санкцій

У Заходу потроху починають закінчуватися інструменти щодо санкцій проти Росії. Жорсткіші кроки можуть нашкодити вже самим європейським країнам.

Про це 24 каналу розповів німецький аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд. За його словами, санкції проти росії потрохи слабшають, адже Захід сам може постраждати від подальших жорстких дій. Наприклад, якщо введуть обмеження щодо російського газу.

До теми Литва відновила залізничний транзит підсанкційних товарів до калінінграда

7 пакет санкцій не такий жорсткий, як попередні

Звісно, не варто вважати, що 7 пакет санкцій – це формальність, яка не вдарить по росії. Ні, там, до прикладу, будуть обмеження щодо "сбєрбанку". Але аналітик фіксує, що відповідні інструменти проти росії починають закінчувати у Заходу.

Раніше санкції були жорсткішими. Але в Заходу закінчуються інструменти. Зараз вони просто шукають, а що ще можуть зробити, щоб не зробити собі самому гірше, ніж росіянам. Це вже складно зараз, – зазначив Умланд.

На його думку, на майбутнє у Заходу ще є важливий інструмент тиску на росію. Це – введення вторинних санкцій проти західних та міжнародних фірм, які продовжують співпрацювати з окупантами та допомагають їм обходити обмеження. Тут можна було б серйозно попрацювати.

Умланд про ситуацію із санкціями проти росії: дивіться відео

Нагадаємо, Євросоюз таки затвердив 7 пакет санкцій проти росії. Одна з головних заборон – обмеження на купівлю, імпорт та трансфер російського золота та інших ювелірних виробів.

Раніше Володимир Зеленський наголошував, що наявних санкцій проти росії недостатньо. Окупанти мають заплатити значно більшу ціну за повномасштабне вторгнення. Зокрема, ЄС має обов'язково ввести санкції проти російського газу.