Є країни, які підіграють Росії: яким має бути 10 санкційний пакет ЄС

Євросоюз вже обговорює новий 10 пакет санкцій проти Росії. Можна припустити, що разом з новими обмеженнями там спробують боротися проти тих, хто допомагає обходити санкції.

Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він вважає, що нові санкції мали б стосуватися логістичного контролю. Європа спробує переслідувати ті держави, які допомагають Росії обходити обмеження.

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Там зробили висновки за 9 пакетів і думають, як зробити так, щоб через Індію не обходили, через країни Кавказу не обходили. Адже є країни, які готові підігрувати. Вони потім кричать, що "ой-ой, Україно, допоможи". Але зараз біжать, як шакали, щоб заробити зайві 200-300 мільйонів доларів,

– зазначив Давидюк.

Санкції від ЄС працюють

Давидюк порівняв санкції від ЄС із так званими превентивними ударами. Вони порівняно м'які, але в сукупності роблять непоганий пазл, який виснажує та обмежує російську економіку. До прикладу, борг Росії за січень – 30 мільярдів доларів. І в лютому він лише зростатиме.

Запас "благосостоянія" Росія дуже швидко йтиме до дна. Вони будуть змушені або бігти до Китаю здавати території, або до США, щоб домовитися, як красиво здатися – щоб і Україна не була в супертріумфі, і Путін міг зберегти обличчя до виборів 2024 року,

– зауважив Давидюк.

Давидюк припустив, яким буде 10 пакет санкцій проти Росії: дивіться відео

За його словами, звісно, усі ці обмеження Євросоюз міг зробити і в одному пакеті санкцій. Але маємо що маємо. Потрібно більше їздити, співпрацювати з європейськими політиками та тиснути і вимагати більшого.

В України є багато друзів у Європі. Так, нещодавно прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні була незадоволена, що її не покликали на зустріч із Володимиром Зеленським у Парижі, де перебували Еммануель Макрон та Олаф Шольц.

Це означає, що є запит на зустріч з нами і в Європі. В Італії і багатьох інших країнах. Треба робити візити ще й в ті держави, які допоможуть агітувати ще й глобальний Південь – Південна Америка та Африка,

– розповів Давидюк.

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