Санкційна політика діє: що відбувається з російським бюджетом

Економіка Росії зазнала великих втрат на тлі санкційної політики Євросоюзу. Дефіцит державного бюджету Росії за січень 2023 року зафіксовано на рівні майже $25 млрд. Це найбільший дефіцит бюджету за останні 25 років.

Сьогодні Кремль намагається переконати росіян, а також увесь світ, що Росія готується до тривалої війни. Про це 24 Каналу розповів політичний експерт Валерій Клочок. Проте він згадав слова секретаря РНБО Олексія Данілова, що Росія вже почала свій наступ, але вона захлинається.

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Санкції стануть останнім цвяхом у кришку гробу путінській Росії

Політичний експерт запитує: якщо Росія вже захлинається, маючи стільки мобілізаційного ресурсу, багато зброї, що буде за 2 – 3 роки?

Це є відповідь на санкційну політику Заходу щодо Росії – вона діє,

– наголосив Клочок.

Він нагадав, що коли до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, йому доводили, що санкційна політика проти Росії зразка 2014 року є дієвою, він не погоджувався з цим.

"Ось зараз вона є ефективною, тому що після 24 лютого 2022 року вона стала зовсім іншою. Мені хотілось, щоб санкції були ще глобальнішими. Маємо надію, що 10-й пакет санкцій, який ухвалять у ЄС до річниці вторгнення і який буде присвячений візиту Джозефа Байдена в Польщу та Генеральної асамблеї ООН, стане останнім цвяхом у кришку гробу путінській Росії", – зауважив аналітик.

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Потужність Росії дуже просіла

Він підкреслив, що сьогодні не бачить достатнього ресурсу в країні-агресорці для проведення тривалої війни в Україні. Вони у будь-який спосіб будуть домагатися стабілізації фронту і підписанні якогось договору, який би дав би Росії можливість відновитися хоч трішки.

Немає в Росії мобілізаційного ресурсу у 25 мільйонів. У них половина танків знищена, а також дуже багато іншої броньованої техніки. Ми бачимо дуже багато відео, на яких видно, що танки Т-69 мохом поросли – їхати не можуть. Це означає, що потужність Росії дуже просіла,

– наголосив Клочок.

За його словами, живий ресурс, якщо він не забезпечений броньованою технікою, не буде ефективним. Особливо на тлі того, що Захід постачає Україні зброю і буде це робити і надалі.

Звісно це велика проблема. Але санкційна політика, яка спрямована на зменшення доходів до державного бюджету, суттєво б'є по військових можливостях Росії,

– відзначив Валерій Клочок.

Також політичний експерт звернув увагу на те, що у країни-агресорки кордон не тільки з Україною, а також з Китаєм, країнами Центральної Азії, з Японією, з якою вона має спірні території. Тому загроза для Росії є не тільки з боку України, хоча ми ніколи не становили для них загрозу, а навпаки. І Москві доведеться оборонятися і на кордонах з іншими державами. Але на це Росія вже немає ресурсу.

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