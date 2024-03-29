Японія ще на рік продовжила санкції проти Росії: наскільки вони потужні

Японія ще на рік продовжила торговельні обмеження проти Росії. Це добре для України, але все ж є надія, що санкційна політика Заходу буде ще жорсткішою.

Про це 24 Каналу розповів громадський діяч, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що Японія продовжує послідовно підтримувати Україну. Там усвідомлюють загрозу від Росії та її союзників – КНДР, Китаю, Ірану тощо.

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Санкції мають бути жорсткішими

Як наголосив Клочок, Захід провадить послідовну санкційну політику. Але вона все одно є недостатньою. Потрібно зробити все, щоб підірвати можливості Росії вести війну.

Санкційна політика країн ЄС та взагалі країн, які підтримують санкції, має бути жорсткішою. Основне завдання – обмеження спроможності Росії підтримувати власний ВПК. На сьогодні Росія все ж може забезпечувати "з коліс" потреби фронту і в броньованій техніці, і в снарядах, і в стрілецькій зброї тощо,

– сказав Клочок.

У цьому їй допомагають "дірки" у санкціях, а також союзники – ті ж Китай, Іран, КНДР тощо. Попри це, робота з боку України дещо впливає на цей процес. Бо вже і Китай подекуди обмежує банківські операції з Росією. Те ж саме робить і Туреччина.

Та ж Японія завжди була послідовною щодо санкцій проти Росії. Вони також доєднуються до багатьох ініціатив у військовій сфері, які опосередковано допомагають Україні. Не варто забувати і про фінансову допомогу від Японії. А введені санкції разом з іншими державами таки б'ють по Росії.

Санкції проти Росії: коротко