Санкційний пакет від ЄС можна очікувати вже наступного тижня, – політолог

У Європейському Союзі обговорюють затвердження нового 18-го пакета санкцій проти Росії. Поки достеменно невідомо, коли це відбудеться.

Зважаючи на зміну позиції Дональда Трампа щодо Росії, європейці все ж можуть ввести обмеження. Політолог Георгій Чижов розповів 24 Каналу, що між Словаччиною, Угорщиною та деякими іншими країнами, ймовірно, є укладені неформальні домовленості, щодо гальмування санкцій проти країни-агресорки.

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"Проте 18-й санкційний пакет від Європейського Союзу можна очікувати вже наступного тижня", – припустив він.

Чи буде затверджено новий пакет санкцій проти Росії?

Георгій Чижов вважає, що посилення тиску з боку США на Росію може вплинути на деяких європейських лідерів, які були проти нового санкційного пакета, який у ЄС прагнуть ухвалити, щоб тиснути на Кремль.

Проти Трампа не ризикують йти ні Віктор Орбан, ні Роберт Фіцо. Тому Європейському Союзу не доведеться терміново вирішувати, як виходити із ситуації, коли рішення потребує консенсусу,

– висловився він.

Однак, на думку політолога, варто європейцям замислитись про наступний 19-й пакет санкцій проти Росії, адже тоді усі "таємні друзі Володимира Путіна" знову можуть почати затягувати це рішення.

До слова, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок вважає, що попередній 17-й пакет не вплинув на військовий потенціал Росії, а новий виглядає так само малоефективним. Він наголосив, що поки ЄС вагається, українці щодня гинуть під ворожими ракетами, тому потрібні не символічні санкції, а реальні кроки, зокрема створення нових оборонних союзів за участі України.