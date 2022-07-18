Політолог назвав позитивні й негативні моменти нового пакету санкцій ЄС проти росії

ЄС продовжує рухатися в бік відмови від російських енергоносіїв. Але до повного "прощання" ще досить далеко.

Про це 24 каналу розповів директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. За його словами, наступні санкції проти росії не поглиблюють обмеження щодо російських енергоносіїв. Водночас зараз ЄС активно шукає альтернативи постачання нафти та газу з інших держав.

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Якщо американці ведуть переговори щодо енергоресурсів з Саудівською Аравією, то європейці активно комунікують з Азербайджаном.

Європа рухається, але повільно

Солонтай вважає, що в подальшому майбутньому Європа не "відкотить" санкції щодо російських енергоносіїв назад. Але чи зможе таки повністю відмовитися від них – це питання. Зараз процеси щодо розвитку цих санкцій зупинилися. ЄС просто скоротив закупівлі енергоресурсів у росії.

Зараз бачимо лише скорочення потоків. Для того, щоб перейти на повну ліквідацію потоків, потрібен рух. Ми бачимо, що саме на сьогодні ці процеси зупинилися. Зокрема, через відсутність альтернатив, швидкої модернізації, через відсутність практичного впровадження санкцій, які були запроваджені, – зазначив Олександр Солонтай.

На його думку, надалі буде дуже повільний процес. Для України важливо, щоб Європа таки упродовж 2022-23 років таки відмовилися від російських енергоносіїв. А до цього, визнає політолог, поки досить далеко.

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Додамо, нещодавно в Єврокомісії представили 7 пакет санкцій проти росії. Одні з основних обмежень – заборона на імпорт російського золота та посилення контролю над експортом подвійного використання й передових технологій.