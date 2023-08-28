Чотири країни забезпечують Росії 75% підсанкційних товарів: як Україні боротися з цим

Санкційна політика західних країн наразі є досить обережною, й нові обмеження проти агресора даються дуже непросто. Однак Україні відомі всі компанії та країни, які причетні до обходу антиросійських санкцій.

Такою думкою із 24 Каналом поділився політолог Ігор Чаленко. Він вважає, що Україна має деякі інструменти для роботи з країнами, що не дотримуються обмежень проти Росії.

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Що можна зробити з обходом санкцій

Посилення санкцій проти Росії, яке завдасть суттєвої шкоди інтересам західних компаній, негативно впливатиме на політичне середовище цих країн, підсилюючи опозиційні настрої. Саме тому обережність у прийнятті нових санкцій може бути зумовлена наближенням виборів у Сполучених Штатах і Євросоюзі.

Попри це, потреба розривати канали постачання підсанкційних товарів нікуди не зникала. Україна має працювати як з виробниками західної мікроелектроніки, так і з тими, хто забезпечує логістику цих товарів.

У останньому звіті групи Єрмака-Макфола, яка аналізує ефективність санкцій проти Росії, наведено розрахунки, через які країни до Кремля потрапляє найбільше комплектуючих для зброї:

Китай (50%)

Гонконг (17%)

Туреччина (5%)

ОАЕ (2%)

"Ці країни забезпечують Росії 75% постачання підсанкційних товарів. Україні потрібно вести з цими країнами відповідну роботу, щоб вони принаймні не посилювали нелегальні канали постачання, а в кращому разі – згортали їх", – зазначив політолог.

Ігор Чаленко про антиросійські санкції: дивіться відео

Про цю проблему потрібно говорити публічно, і одним із найефективніших інструментів для цього є реєстр міжнародних спонсорів війни, який веде Національне агентство із запобігання корупції. Коли агенство включає якусь із європейських компаній в цей список, це викликає величезний резонанс і дає можливість не замовчувати проблему співпраці з країною-агресоркою.