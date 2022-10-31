Під санкції Нової Зеландії потрапили "вагнерівці" і росЗМІ

Понад 1200 фізичних та юридичних осіб, що підтримують вторгнення Росії в Україну, перебувають під санкціями Нової Зеландії. Тепер цей список поповниться новими обличчями, адже уряд ввів нові санкції.

Мовиться насамперед про представників російського сектору оборони й безпеки. Про це повідомила міністерка закордонних справ Наная Махута.

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Хто потрапив під санкції цього разу

У новий перелік тих, хто потрапив під санкції, увійшли 14 фізичних та 7 юридичних осіб, пишуть у виданні 1News. Зокрема під санкціями Нової Зеландії тепер деякі військовослужбовці, оборонні структури та їхні керівники.

Під санкції також потрапили пропагандистські російські ЗМІ. Зокрема InfoRos та кримське прокремлівське видання NewsFront.

Крім того, у цьому списку є "вагнерівці". Не оминули в Новій Зеландії навіть акціонерів, яким належать компанії по виробництву ракет та вогнепальної зброї, якою вбивають українців.

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Хто ще з прихильників війни перебуває під санкціями Нової Зеландії

Владімір Путін і його найближче оточення.

Вище керівництво Радбезу Росії.

620 чиновників російської Держдуми й Ради Федерації.

Більше ніж 230 держпідприємств та об'єктів російського військово-промислового комплексу.

Бойовики Донбасу та білоруські силові структури.

104 проросійські олігархи та їхні сім'ї.

19 фінустанов країни-агресорки.

35 членів вищого керівництва Білорусі

Майже 100 представників окупаційної "влади" у Донецьку, Луганську в тимчасово окупованих українських областях.

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Які санкції Нова Зеландія наклала на Абрамовича та його родину

Російський олігарх Абрамович потрапив у новозеландський список тих, хто підтримує війну в Україні. Він та його сім'я не зможуть в'їжджати на територію Нової Зеландії.

Відомо, що його літакам і суднам заборонили перетинати повітряний простір чи запливати у порти країні. Наная Махута зазначила, що громадяни Нової Зеландії ймовірно зазнають більше збитків, ніж сам олігарх, адже він має не дуже багато статків та майна в країні.

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