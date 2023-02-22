Новий пакет санкцій від США охопить 200 осіб та організацій з Росії, — WSJ

Білий дім планує запровадити проти російських фізичних та юридичних осіб новий пакет санкцій. Очікується, що про відповідне рішення на офіційному рівні стане відомо упродовж тижня.

Відомо, що цей пакет обмежень щодо представників держави-терористки є частиною заходів, які спрямовані на підтримку України. Окрім запровадження санкцій проти близько 200 росіян та організацій, США також хочуть виділити нашій державі військову допомогу в розмірі 460 мільйонів доларів.

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Чого хоче досягнути Захід санкціями проти Росії

Як пишуть у виданні The Wall Street Journal, цей пакет обмежень спрямований на те, аби відрізати Москву від доступу до критично важливих матеріалів, за допомогою яких вона нарощує свою військову потужність.

Очікується, що цей пакет буде оприлюднений цього тижня в Мінфіні та Державних департаментах США. У ньому будуть обмеження проти низки російських губернаторів і членів сімей російських урядовців,

– написали у ЗМІ.

Водночас там констатували, що обмеження також стосуватимуться російських оборонних об'єктів, технологічних фірм та мереж підприємств, які навчились обходити попередні санкції.

Компанії, що досі ведуть бізнес з Росією, мають визначитись

Заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо зазначив, що одна з цілей санкцій – поставити певні компанії перед вибором: мати економічні зв'язки з цивілізованим світом чи державою-терористкою.

Ми використовуємо санкції, аби дати компаніям, які ведуть бізнес з Росією, суворий вибір: вести бізнес з коаліцією, яка представляє половину світового ВВП (зі Заходом – 24 Канал) або матеріально підтримувати Росію,

– написали у The WSJ з посиланням на пана Адейемо.

До цієї теми згадаємо розслідування журналістів видання The Insider, яким вдалось встановити, що мережа гіпермаркетів "Ашан" постачає товари російським військовим та сприяє мобілізації. Власне, у ЗМІ констатували, що керівництво російською філією цієї компанії допомагало військкоматам набирати чоловіків у лави путінського війська серед своїх працівників.

Згодом з'явилася офіційна відповідь торговельної мережі "Ашан" на звинувачення у підіграванні кремлівському режимові. Власне, у повідомленні пресслужби йдеться про, що вище керівництво гіпермаркету просто-таки не знало про постачання продуктів російській армії.