США планують ввести санкції проти одного з найбільших олігархів Росії та його рідних, – WSJ
Джерело:The Wall Street Journal
Задля тиску на Росію за її неспровоковану війну в Україні на її компанії та громадян цивілізовані країни постійно накладають все нові санкції. Ввести такі обмеження тепер планують й проти одного з найбагатших людей Росії Володимира Потаніна.
Накласти ці санкції збираються США, а будуть вони персональними та фінансовими. Також під них потраплять й кілька членів російського уряду. Про це заявили офіційні особи США.
Варте уваги В обхід санкцій: країни Заходу поставили Росії мікрочипів на понад 700 мільйонів доларів
На що накладуть обмеження
У ЗМІ зазначають, що нові санкції будуть накладені не лише на Володимира Потаніна, а й на його дружину. Також вони будуть накладені на яхту, якою володіє подружжя.
Не оминуть санкції й деякі з фінансових компаній олігарха. Зокрема, мовиться про:
- інвестиційну холдингову компанію "Інтеррос",
- "Росбанк", який олігарх придбав на початку 2022 року.
Є виключення серед активів олігарха
Також у виданні зазначається, що Потанін є основним акціонером одного з найбільших у світі виробників паладію та рафінованого нікелю ГМК "Норільський нікель". Однак ця компанія, хоча і є джерелом значних особистих доходів олігарха, під дію санкцій не потрапить. Річ у тому, що вона дуже значуща для ринку металів.
Ба більше, за словами одного з чиновників, пом’якшити будь-який потенційний глобальний економічний вплив санкцій на "Норнікель" було б складно. Саме тому цю компанію вирішили виключити зі списку санкцій.
Уряди борються над тим, яким чином запровадити санкції проти деяких російських бізнесменів та їхніх активів, і як це зробити, не спричинивши небажаних економічних наслідків, наприклад, не зруйнувавши товарні ринки чи ланцюжки поставок для західних компаній,
– пояснили у The Wall Street Journal.
Зазначимо, що представник бізнесу олігарха не відповів на запит про коментар, а представник самого олігарха відмовився від коментарів.Зверніть увагу! Оголошення нових санкцій очікують уже 15 грудня.
Останні санкції проти Росії
- Велика Британія 13 грудня ввела нові санкції проти російського командування через обстріли України. Також їх ввели проти іранських бізнесменів та військового чиновника, залучених до виробництва та постачання безпілотників, які використовуються для здійснення російських атак.
- Варто зазначити, що Євросоюз уже готує 9 пакет санкцій проти країни-агресорки. Так, Росію планують обмежити в ноутбуках, жорстких дисках та камерах.
- Також нещодавно стало відомо, що бренд Meraki, що належить американській компанії Cisco, заблокує свої роутери у російських і білоруських користувачів. Через це з 21 грудня 2022 року абсолютно всі роутери та хмарні точки доступу Meraki у Росії будуть відключені від хмарних сервісів компанії та заблоковані. Також вони зникнуть з особистого кабінету власників у хмарі.