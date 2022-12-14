США планують ввести санкції проти одного з найбільших олігархів Росії та його рідних, – WSJ

Задля тиску на Росію за її неспровоковану війну в Україні на її компанії та громадян цивілізовані країни постійно накладають все нові санкції. Ввести такі обмеження тепер планують й проти одного з найбагатших людей Росії Володимира Потаніна.

Накласти ці санкції збираються США, а будуть вони персональними та фінансовими. Також під них потраплять й кілька членів російського уряду. Про це заявили офіційні особи США.

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На що накладуть обмеження

У ЗМІ зазначають, що нові санкції будуть накладені не лише на Володимира Потаніна, а й на його дружину. Також вони будуть накладені на яхту, якою володіє подружжя.

Не оминуть санкції й деякі з фінансових компаній олігарха. Зокрема, мовиться про:

інвестиційну холдингову компанію "Інтеррос",

"Росбанк", який олігарх придбав на початку 2022 року.

Є виключення серед активів олігарха

Також у виданні зазначається, що Потанін є основним акціонером одного з найбільших у світі виробників паладію та рафінованого нікелю ГМК "Норільський нікель". Однак ця компанія, хоча і є джерелом значних особистих доходів олігарха, під дію санкцій не потрапить. Річ у тому, що вона дуже значуща для ринку металів.

Ба більше, за словами одного з чиновників, пом’якшити будь-який потенційний глобальний економічний вплив санкцій на "Норнікель" було б складно. Саме тому цю компанію вирішили виключити зі списку санкцій.

Уряди борються над тим, яким чином запровадити санкції проти деяких російських бізнесменів та їхніх активів, і як це зробити, не спричинивши небажаних економічних наслідків, наприклад, не зруйнувавши товарні ринки чи ланцюжки поставок для західних компаній,

– пояснили у The Wall Street Journal.

Зазначимо, що представник бізнесу олігарха не відповів на запит про коментар, а представник самого олігарха відмовився від коментарів.

Останні санкції проти Росії

Оголошення нових санкцій очікують уже 15 грудня.