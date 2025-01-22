Жодного компромісу: Трамп буде змушений піти на рішучий крок щодо Росії

Росія продовжує наполягати на ультиматумах, що робить будь-яке перемир'я неможливим. Ймовірно, Москва прагне відновити свій контроль над Європою, але на її шляху стоїть суверенна Україна.

Народний депутат від "Слуги народу" Олег Дунда в ефірі 24 Каналу зазначив, що Дональд Трамп буде змушений "вдарити" санкціями по Росії. Заяви Росії свідчать про те, що вона наразі не планує укладати перемир'я.

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“Він буде змушений це зробити для того, щоб довести, що він здатний зробити Америку знову великою. Вони свідчать про те, що жодної точки компромісу або можливості знайти якийсь баланс чи платформу для укладання перемир'я з боку Москви немає", – пояснив Олег Дунда.

Росія хоче відновлення старого порядку

Він додав, що протягом останнього року росіяни повернулися до ультиматумів 2021 року. Вони хочуть повернення порядку, який існував за часів Варшавського договору.

Фактично, вони наполягають на тому, що Сполучені Штати мають покинути Європейський континент, а Росія повинна взяти на себе повноваження забезпечення прав, безпеки та управління цим континентом за відсутності США,

– додав Дунда.

Він пояснив, що в Росії вважають, що реанімувати старий порядок можна лише шляхом знищення України. Адже доки Україна існує і має суверенітет, зброю та армію, реалізація їхніх планів неможлива.

Компроміс наразі неможливий

"У даному випадку компроміс між Києвом, українцями і Москвою неможливий. Відповідно, не може бути компромісу і між Вашингтоном та Москвою, незалежно від того, хто у це вірить або цього прагне", – підсумував Олег Дунда.

Нагадаємо, що Варшавський договір – це військовий союз соціалістичних країн, створений у 1955 році під керівництвом СРСР як противага НАТО. У 1989 році він почав занепад через крах комуністичних режимів у Східній Європі, падіння Берлінської стіни та ослаблення впливу СРСР. Ці події стали початком розпаду соціалістичного блоку та завершення "холодної війни".