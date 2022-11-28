В російських пташках, які атакують Україну, знайшли західні "сюрпризи"

Росія продовжує діставати в країнах НАТО електроніку для озброєння своїх дронів.

Несподівані знахідки

Українські воїни під Бахмутом збили російський безпілотний розвідник типу "Орлан", вироблений не раніше серпня. При огляді уламків стало помітно, що росіяни продовжують використання компонентів, які виробляють у країнах НАТО.

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Це ключовий елемент російського "Орлана" – чотириелементна малогабаритна адаптивна антенна решітка "Комета-М", яка дозволяє навігаційній системі "Орлана" діяти в умовах постановки радіоелектронних перешкод сигналів супутникових навігайційних супутників.

Якби цього блоку у росіян не було, то "Орлан" фактично було б неможливо застосовувати, бо будь-який РЕБ постійно глушив навігаційну систему і дрон би не міг виконувати завдання.

Українські воїни виявили у російському безпілотнику західні складові, вироблені влітку 2022 року / Фото з фейсбуку Юрія Бутусова

Попри санкції, Росія дістає західні компоненти для своєї зброї / Фото з фейсбуку Юрія Бутусова

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Гра на два фронти

Ця "Комета-М" виготовлена у липні 2022 року. Навряд чи у РФ було накопичено стільки запасних компонентів, це швидше за все нові поставки.

У цій "Кометі" використані компоненти американських компаній Altera/Intel, Taoglas та тайванської Cirocomm. Набір дуже схожий на аналогічне обладнання іранських дронів "Шахід".

Сподіваюсь, що наші союзники зможуть надійно зупинити поставки критично важливих елементів до РФ та Ірану. А нам треба розгорнути свою програму виробництва дронів, ми можемо діставати на світових ринках набагато кращі компоненти та вузли і в набагато більших кількостях, ніж це здатна зробити РФ.

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