Зібрали два літаки за рік: що означає російське імпортозаміщення

Санкційні обмеження щодо Росії уже давно запровадили в Європі та США. Однак країна-агресорка навчилася їх обходити й в цьому їй допомагають інші держави.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що Північна Корея, яка постачає снаряди Росії, уже давно живе під санкціями. Отже, найважливіше – це не запроваджувати обмеження, а стежити за їхнім виконанням.

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Які боєприпаси отримує Росія від КНДР

Північна Корея навчилася жити під дією постійних санкцій. Її економіку періодично "рятує" Китай, постачаючи продовольство.

Деякі снаряди, які КНДР передає Росії, виявилися непридатними для використання. Окупанти стикнулися з тим, що вони розриваються всередині ствола. Варто зауважити, що ствол є розхідним матеріалом, він "зношується" і його потрібно міняти. Отже, неякісні боєприпаси руйнують техніку, а від вибуху гинуть артилерійські розрахунки окупантів.

Більшість снарядів є ще з радянських часів, незрозуміло, як їх зберігали. Але проблема в тому, що в Росію їх постачають сотні тисяч,

– зауважив Борис Тизенгаузен.

Тому санкційні обмеження мали б завадити країні-агресорці вести війну. Наприклад, у 12 пакеті, за який проголосував Євросоюз, під заборону потрапили двигуни до безпілотників. Тому ситуацію з порушеннями намагаються владнати.

Європейський Союз 18 грудня ухвалив новий пакет санкцій проти Росії. Обмеження стосуються продажу діамантів, а також деталей, які можна використати для виробництва зброї. Також розширили список товарів подвійного призначення.

"Є перші серйозні успіхи у боротьбі з тіньовим флотом, який дозволяв Росії торгувати сирою нафтою в обхід цінових обмежень. Коли за це взялися, то експорт морем одразу впав на 16%", – додав політтехнолог.

Як Росія замінює іноземні товари

Під санкції почали потрапляти конкретні компанії. Наприклад, проблеми виникли у кількох суднохідних організацій, які надавали Росії в оренду танкери та обслуговування. Це досить серйозно, адже через санкції можуть забрати ліцензію, перестати страхувати, виникає дуже багато інших проблем.

Згадаю про зростання цін на яйці у Росії. Так сталося, бо все необхідне для птахівництва купували за кордоном. Товари попадають під санкції й на цьому все,

– зауважив політтехнолог.

Він додав, що син директора російського ФСБ Ніколая Патрушева очолює міністерство сільського господарства. Коментуючи ситуацію з яйцями, Дмітрій Патрушев сказав, що проблему незабаром розв'яжуть, бо все необхідне завезуть з Туреччини.

Коли треба навести приклад російського імпортозаміщення, я завжди згадую авіабудівну галузь. Путін наказав побудувати тисячу літаків, щоб ними замінити всі іноземні. За 2022 рік вдалося зібрати 12, а за 2023-й – два. Отаке імпортозаміщення,

– підкреслив Борис Тизенгаузен.

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