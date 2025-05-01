У Кремлі заметушилися: Трамп може зробити дуже боляче Росії

Дональд Трамп вже натякав, що може почати жорсткіше діяти проти Росії. Це змушує Кремль коригувати свою позицію щодо мирних переговорів.

Про це 24 Каналу розповів політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький, зауваживши, що останні заяви Трампа про Росію стали жорсткішими. Зараз Кремль опинився в ролі того, хто намагається наздогнати.

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Що Трамп може зробити проти Росії

Як наголосив Городницький, представники Кремля постійно переконували, що не будуть йти ні на які поступки щодо мирних переговорів. Буквально нещодавно там розповідали, що не може бути й розмов про тимчасово окуповану Запорізьку АЕС. Тепер вони готові обговорити там присутність США.

Ймовірно, Росія має інформацію, що Трамп не збирається давати задню щодо своїх вимог. Вони будуть змушені піти на поступки. Інакше на них чекають жорсткі 500% мита, які діятимуть проти країн, що купують російську нафту та інші ресурси.

Трамп може це зробити. Якщо Росія припинить торгувати з Індією та Китаєм, то можна буде поставити хрест на російській економіці. Вона і так у складному становищі, але більш-менш себе прогодувати може. З дефіцитом, але може. У березні вже дохід Росії він нафтогазового сектору впав на 17%. Це – колосальні цифри,

– сказав Городницький.

Чим менше грошей надходить до російського бюджету – тим менше вони зможуть фінансувати війну. Саме тому зараз Росія намагається всіляко добитися скасування санкцій.

Нагадаємо, мінфін Росії вже підвищив оцінку дефіциту бюджету на 2025 рік. Раніше вони прогнозували його на рівні 0,5% ВВП. Тепер вони підвищили прогноз дефіциту на більш ніж утричі.