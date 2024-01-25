Україна застосовує найкращі санкції щодо Росії: які заходи найдієвіші

Попри санкції Заходу в Росію все одно доставляють товари військового призначення. Та Україна має найкращу санкційну політику.

Про це 24 Каналу заявив колишній співробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що найкращі санкції накладають Збройні Сили України або українські спецоргани. Наприклад, Служба безпеки України.

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"Взялася запровадити санкційну політику стосовно російського нафтопереробного комплексу. Ось, ми бачимо, як працює. Не треба обмежувати банківські трансфери або пересування товарів, просто знищення НПЗ", – сказав Ступак.

До слова, за даними джерел 24 Каналу, ввечері 24 січня безпілотники СБУ атакували нафтопереробний завод у місті Туапсе, що в Росії.

"Гроші передусім"

Для багатьох європейських компаній бізнес переважає над здоровим глуздом. Росіяни платять "швидкі" гроші та не перевіряють якість. Тож готові купувати все.

Вони (європейські компанії – 24 Канал) можуть за один товарообіг або купівлю/продаж заробити на 30 – 40%, іноді на 100 більше, ніж це буває під час звичайних транзакцій, звичайної купівлі/продажу товарів усередині Європейського Союзу,

– розповів колишній співробітник СБУ.

На російських виробництвах, зокрема, компанії ZALA – виробника безпілотників "Ланцет" – неодноразово помічали південнокорейські та японські верстати.

"Важко зловити ці компанії-виробники. Зловити "за руку" – це майже неможливо, оскільки є гроші", – наголосив Іван Ступак.

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