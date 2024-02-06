ЄС готує санкції проти Росії до другої річниці повномасштабної війни: що у новому пакеті
6 лютого 2024, 10:42Читать новость на русском
Джерело:ntv
Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти Росії. Він включатиме понад 200 імен і найменувань.
Нові обмежувальні заходи мають оголосити 24 лютого, до другої річниці повномасштабної війни, яку розпочала Росія.
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Новий пакет санкцій проти Росії
Відомо, що обмежувальні заходи передбачають значне розширення списку осіб та установ. Зокрема, йдеться про тих, чиї активи в ЄС повинні бути заморожені.
Крім того, під санкції повинні потрапити й інші компанії, які сприяють військово-технологічному посиленню Росії або розвитку її сектору оборони та безпеки.
Відповідно до планів, додаткові каральні заходи можуть зачепити понад 200 осіб і компаній.
Що відомо про 13-й пакет санкцій проти країни-агресорки
- Цей пакет, як очікується, стане найслабшим з тих, які запроваджував ЄС проти Росії з початку війни. Про це заявив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
- За даними журналіста, наступний пакет санкцій ЄС щодо Росії складатиметься лише із заборони на видачу віз та заморожування активів для близько 250 осіб та організацій.
- Як писали журналісти Reuters, 3 лютого Єврокомісія розпочала з країнами-членами неформальні зустрічі на високому рівні. Це зробили, щоб обговорити деталі 13-го пакета санкцій, які планують накласти на Росію.