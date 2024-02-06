ЄС готує санкції проти Росії до другої річниці повномасштабної війни: що у новому пакеті

6 лютого 2024, 10:42
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Джерело:

ntv

Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти Росії. Він включатиме понад 200 імен і найменувань.

Нові обмежувальні заходи мають оголосити 24 лютого, до другої річниці повномасштабної війни, яку розпочала Росія. 

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Новий пакет санкцій проти Росії

Відомо, що обмежувальні заходи передбачають значне розширення списку осіб та установ. Зокрема, йдеться про тих, чиї активи в ЄС повинні бути заморожені.

Крім того, під санкції повинні потрапити й інші компанії, які сприяють військово-технологічному посиленню Росії або розвитку її сектору оборони та безпеки.

Відповідно до планів, додаткові каральні заходи можуть зачепити понад 200 осіб і компаній.

Що відомо про 13-й пакет санкцій проти країни-агресорки

  • Цей пакет, як очікується, стане найслабшим з тих, які запроваджував ЄС проти Росії з початку війни.﻿ Про це заявив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
  • За даними журналіста, наступний пакет санкцій ЄС щодо Росії складатиметься лише із заборони на видачу віз та заморожування активів для близько 250 осіб та організацій.
  • Як писали журналісти Reuters, 3 лютого Єврокомісія розпочала з країнами-членами неформальні зустрічі на високому рівні. Це зробили, щоб обговорити деталі 13-го пакета санкцій, які планують накласти на Росію.

Автор: Ірина Марціяш