Найбільш ласий шматок, – політтехнолог сказав, якими ще санкціями Захід може вдарити по Росії
Польща погодилась на обмеження ціни на російську нафту до 60 доларів за умови, що Брюсель розробить новий пакет санкцій проти Росії. У нього має ввійти найбільш ласий шматок російської економіки.
Таку думку 24 каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман. Раніше повідомлялось про те, що санкції потужно вдарять по видобутку російської нафти у 2023 році.
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Нові імена військових злочинців
Шейтельман розповів, що поляки вчергове показали себе, як наші найкращі друзі й партнери. Ми повинні бути вдячними за це, й МЗС має офіційно подякувати. До нових санкцій проти Росії мають входити нові імена, ще не всі військові злочинці вказані в цих списках.
Наприклад, у Лондоні, схоже, був заарештований Михайло Фрідман, судячи з повідомлень і випущений під заставу. Таких людей багато, й за ними треба по світу ганятись, це конкретні люди,
– зазначив політтехнолог.
Шейтельман сказав, якими ще санкціями Захід може вдарити по Росії: дивіться відео
Санкції проти "Росатому"
Він продовжив, що найбільш ласим шматком, який залишився в Росії і її економіки, це атомна промисловість. Час братись за неї бодай у якомусь вигляді. Зрозуміло, що не одразу, мабуть, не миттєво, але "Росатом" – корпорація тероризму.
"Росатом", який проводить теракти на наших атомних станціях, який катує людей у Чорнобилі і Запорізькій області. Я дума, що дії цієї компанії мають бути обмежені. Ми розуміємо, що угорці будуть проти цього, бо "Росатом" у них будує якісь атомні електростанції, можливо, будуть проти ті, кому "Росатом" постачає паливо, але як і з нафтою цю процедуру слід розпочати", – зауважив Шейтельман.
Санкції проти Росії: останні новини
- Reuters повідомляє, що країни ЄС попередньо домовилися про угоду щодо стелі ціни на російську нафту. Мовиться про 60 доларів за барель, водночас передбачається можливість покрокового зниження цього показника.
- Ціни на нафту знову досить істотно впали. Таку динаміку зафіксували напередодні двох важливих подій.
- На тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну проти країни-агресорки було запроваджено чимало санкцій. Очевидно, що вони торкнулися і самих росіян.