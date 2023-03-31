Під забороною навіть іграшки: Японія ввела нові санкції проти Росії
Японія запровадила нові санкції проти Росії. Зокрема, уряд заборонив експортувати деталі для авіації, космічної галузі та виробництва дронів.
У пояснювальній записці уряд Японії зазначає, що вводить санкції з метою сприяння міжнародному миру. Про заборону на експорт оголосили 31 березня, проте діяти вони почнуть від 7 квітня.
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Що забороняють нові санкції
Згідно з новим пакетом санкцій, запроваджується заборона на експорт ряду товарів. Зокрема, компоненти та матеріали, які можуть використовуватися для виготовлення дронів чи космічної галузі.
Окрім того, уряд Японії заборонив експортувати до Росії й ряд інших товарів. До списку увійшли:
- сталь та вироби з неї;
- алюміній та вироби з нього;
- будівельні машини (гідравлічні екскаватори, бульдозери тощо);
- двигуни для авіації;
- електрообладнання та його частини, радіоапаратура для навігації, генератори;
- літаки та космічні апарати, запчастини для них, а також БПЛА;
- оптичне, фотографічне, вимірювальне обладнання та деталі до нього;
- всі іграшки, що мають колеса, а також збірні моделі та макети, головоломки та пазли.
Ми реалізовуватимемо заходи на основі "Закону про валютні операції та зовнішню торгівлю" у зв'язку з вторгненням Росії в Україну,
– сказано у пояснювальній записці до санкцій.
Санкції проти Росії
- У березні уряд Канади запровадив нові санкції проти Росії. Зокрема, запровадив заборону на імпорт російської сталі та алюмінію. За даними міністерства промисловості Канади, країна імпортувала сталевої продукції з Росії на сотні мільйонів доларів.
- Європейський Союз погодив уже 10 пакет санкцій проти країни-агресора. Він містить у собі "цільові обмежувальні заходи" проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують війну, поширюють пропаганду або доставляють безпілотники, які використовують окупаційні війська на війні в Україні.
- Раніше Росія обходила санкції через деякі країни, поміж яких був і Казахстан. Проте з квітня там починає діяти новий закон, який позбавить Росію цієї можливості. Наступного місяця Казахстан запровадить онлайн-систему для відстежування товарів, що вивозиться та ввозиться з країни.