Чутки є, – Зеленський про те, чи Росія обходить санкції Заходу завдяки країнам Африки
Президент України раніше заявляв, що західні санкції не працюють вдосталь. Політик сказав, чи використовує Росія країни Африки для обходу обмежень.
За словами Зеленського, є чутки про те, що Москва може обходити санкції через країни Сахель. Втім, ця інформація не має підтвердження українською розвідкою, передає 24 Канал із посиланням на пресконферецію у рамках 3-ї Міжнародної конференції з продовольчої безпеки "Зерно з України".
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Кремль посилює свій вплив в Африці
Водночас глава держави додав, що росіяни продають українське зерно, викрадене з окупованих територій.
Крім того, президент зауважив, що у регіоні Сахель досі присутні "вагнерівці". На думку Зеленського, Кремль намагається за допомогою зброї витіснити всю незалежність Африки і використовуватиме вплив, який призведе до масової міграції.
Довідка: Сахель охоплює такі держави, як Сенегал, Мавританія, Малі, Буркіна-Фасо, Нігер, Нігерія, Чад, Судан і Еритрея.
До слова, президент Зеленський заявив, що Україна готова поділитися з Африкою досвідом знищення "вагнерівців" та розробленими безпековими технологіями.