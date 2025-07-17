Ексглава МЗС здивував причиною, чому США досі не ввели нищівні санкції проти Росії

Дональд Трамп давно погрожує ввести проти Росії "драконівські" санкції. Однак це рішення вкотре відкладається то на кілька тижнів, то на кілька місяців.

Міністр закордонних справ України (2007 – 2009) та дипломат Володимир Огризко у розмові з 24 Каналом пояснив, що на це може бути чітка причина. США у дечому залежні від Росії.

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Чому США не ввели санкції проти Росії?

Дональд Трамп пообіцяв вести тарифи проти Росії та її союзників через 50 днів. За цей час Київ та Москва мають узгодити мирну угоду. Водночас президент США фактично відклав на безвік законопроєкт Грема-Блюменталя про 500% мит на країни, які закуповують у Росії нафту та газ.

Поки що США залежні від Росії по одній позиції – уранових рудах і збагаченому урану. Поки Росія матиме цей важіль впливу, американці, найімовірніше, на "драконівські" санкції не підуть,

– зауважив Володимир Огризко.

За словами дипломата, якщо цей фактор змінити, тоді у Трампа не залишиться страхів, щоб зробити те, чим він давно погрожував Росії.

Як Трамп пропонує надавати Україні зброю?

Крім того, американський лідер заявив, що його країна підтримуватиме Україну зброєю. Зокрема, Трамп сказав, що Києву передадуть нові системи Patriot.

Обіцянка дати нам зброю є дуже важливою. Якщо це відбудеться, ми матимемо той щит, який не дозволить росіянам нищити наші міста й людей. Якщо запрацює схема Трампа, небо значною мірою буде закритим,

– пояснив дипломат.

Фактично схема, яку пропонує Трамп, передбачає, що між США та НАТО буде укладена угода. Згідно з нею, Америка продаватиме свою зброю європейським партнерам, а вони – відправлятимуть її Україні. Однак це може зайняти тижні чи місяці, а не дні, як про це стверджував американський лідер.

Цікаво, що в інтерв'ю для видання New York Post Володимир Зеленський та Дональд Трамп обговорюють угоду, за якою США куплять українські дрони в обмін на американську зброю. Для двох сторін це стане дуже вигідною співпрацею.