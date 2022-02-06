Санкції США проти Росії можуть зачепити економіку Китаю, – Салліван

Санкції США проти Росії можуть вплинути на економіку Китаю. Тоді офіційний Пекін матиме вибір: діяти відповідно до обмежень або ж ні.

Джейк Салліван – радник Джо Байдена з національної безпеки – заявив, що економіка Росії пов'язана з економікою Китаю. Пекін має врахувати попередження від США під час контактів з Кремлем.

Зауважте Ми стоїмо пліч-о-пліч, – у посольстві США пообіцяли ще більше допомоги Україні

Загалом, на наш погляд, Пекін понесе частину ціни за вторгнення Росії в Україну,

– наголосив Салліван.

Білий дім має "нищівний пакет санкцій"

Джен Псакі – речниця Білого дому – заявила, що Штати вже підготували нищівний пакет санкцій.

Вони матимуть нищівний вплив на російську економіку.

Псакі зауважила, що для погодження нового пакету санкцій до оточення президента Росії Володимира Путіна Білий дім тісно співпрацює з сенаторами.

Псакі наголосила: "ми розробили конкретні санкційні пакети як для російських еліт, так і для членів їхніх сімей".

П'ять країн запустили фонд для допомоги Україні: дивіться відео