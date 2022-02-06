Санкції США проти Росії можуть зачепити економіку Китаю, – Салліван
6 лютого 2022 , 21:11Читать новость на русском
Джерело:NBC
Санкції США проти Росії можуть вплинути на економіку Китаю. Тоді офіційний Пекін матиме вибір: діяти відповідно до обмежень або ж ні.
Джейк Салліван – радник Джо Байдена з національної безпеки – заявив, що економіка Росії пов'язана з економікою Китаю. Пекін має врахувати попередження від США під час контактів з Кремлем.
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Загалом, на наш погляд, Пекін понесе частину ціни за вторгнення Росії в Україну,
– наголосив Салліван.
Білий дім має "нищівний пакет санкцій"
- Джен Псакі – речниця Білого дому – заявила, що Штати вже підготували нищівний пакет санкцій.
- Вони матимуть нищівний вплив на російську економіку.
- Псакі зауважила, що для погодження нового пакету санкцій до оточення президента Росії Володимира Путіна Білий дім тісно співпрацює з сенаторами.
- Псакі наголосила: "ми розробили конкретні санкційні пакети як для російських еліт, так і для членів їхніх сімей".
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