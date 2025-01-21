Санкції працюють: які рішучі дії Трампа притиснуть Путіна

У Дональда Трампа є ресурси, щоб змусити Владіміра Путіна піти на перемовини щодо завершення війни в Україні. Проте поки невідомо, чи кремлівський диктатор погодиться на це, якщо у нього будуть ще спроможності вести бойові дії.

Ветеран армії США Раян МакБет розповів 24 Каналу, що президенту США може не вдатись переконати Путіна погодитись на припинення війни в Україні. Він пояснив це тим, що завершення бойових дій має надто багато мінусів для диктатора.

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Що змусить Путіна припинити війну

Раян МакБет зауважив, що російська економіка зараз перебуває у скрутному становищі. Західні санкції частково впливають на це.

Одна з великих проблем Росії зараз – це вагони. Багато вагонів було виготовлено на Заході, а їх виробництво залежить від верстатів, які виготовляють деталі. У Росії немає верстатобудівної промисловості, у Китаї теж,

– сказав він.

Окупанти майже безперервно використовують раніше куплені верстати протягом трьох років. У Кремлі постає вибір використовувати їх або для виготовлення деталей для нафтових вишок, які підтримують російську економіку, для виготовлення зброї, або ж, щоб виробляти колеса для візків, які допомагають переміщати вагони.

Ветеран армії США пояснив, якщо Росія не вироблятиме запчастини для нафтових платформ, то не зможе платити своїй армії, бо зникне можливість продавати нафту в Китай та Індію. Окупанти також не зможуть виготовляти системи озброєння, що з часом призведе до неспроможності воювати, а якщо не буде візків для нижніх вагонів, то стане складно перевозити зброю на поле бою.

Тому я бачу точку, де санкції в певному сенсі працюють. Можливо, Росія ніколи повністю не вичерпає можливості виготовляти зброю, деталі для нафтових вишок та залізничних вагонів, але всього цього буде набагато менше,

– зазначив Раян МакБет.

За його словами, з часом може статись так, що Росія атакуватиме значно меншою кількістю зброї та техніки. Саме тоді ситуація зміниться на користь України, а Дональд Трамп зможе підтримувати це, надаючи все необхідне для продовження боротьби.

Важливо! Владімір Путін заявив про готовність до переговорів із США щодо завершення війни, але висунув ультиматум – капітуляція України. Він наголосив, що мирне врегулювання можливе лише за умови виконання вимог Кремля, які включають нейтральний статус України та її відмову від НАТО.

Вплив Трампа на завершення війни

Раян МакБет вважає, що Трамп не зможе переконати Путіна припинити війну, проте в його силах надати Україні всю необхідну зброю для того, щоб Росія мала значно гірші позиції на фронті.

Війна може завершитись у 2026 – 2027 році через те, що Росія не матиме можливості прогодувати всі свої війська та забезпечити їх всією необхідною технікою,

– наголосив ветеран армії США.