Санкції ЄС проти Білорусі можуть передбачати повне закриття кордону, – Моравецький
Джерело:РАР
Матеуш Моравецький прокоментував пакет майбутніх санкцій проти режиму Олександра Лукашенка. Політик не виключає повне закриття кордону з Білоруссю.
Глава польського уряду Моравецький заявив: наразі укріплюється переконання, що криза на кордоні з Білоруссю – проблема не лише Польщі, Литви та Латвії. Це стосується усього ЄС.
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У зв'язку з цим ми дискутуватимемо про чергові санкції, включно з повним закриттям кордону, що означає позбавлення режиму економічних дивідендів,
– наголосив Моравецький.
За словами політика, дискусія може відбутися вже під час позачергового саміту Євроради. Його ініціює Польща.
Моравецький наголосив: Польща, Литва та Латвія все більше переконуються, що необхідно провести консультацію з союзниками по НАТО. Це варто зробити у межах 4-ї статті Вашингтонського договору.
Глава польського уряду наголосив: "зараз потрібними є конкретні кроки і залучення всього Альянсу".
Польща добудовує стіну на кордоні з Білоруссю
- Будівництво нової огорожі на кордоні з Білоруссю Польща планує завершити вже до середини 2022 року.
- Глава польського МВС Маріуш Камінський наголосив, що протяжність "стіни" становитиме 180 кілометрів. Висота – 5,2 метра.
- Огорожу також обладнають з сучасним обладнанням та пристроями штучного інтелекту.
- Ціна питання становить майже 415 мільйонів доларів.