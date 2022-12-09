Друг Путіна Орбан шантажує ЄС: однак проблема не з Україною
В ЄС оголосили про підготовку дев’ятого пакету санкцій проти Росії. І вже вкотре Угорщина намагається блокувати його, аби показати свій вплив на рішення Євросоюзу.
Про це в ефірі 24 каналу розповів український політолог Валерій Димов. Він переконаний, що такі рішення Угорщини спричиненні не безпосередньо ставленням до України, а лише нехтуванням європейськими цінностями.
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Угорщина торгується
Країна і сама розраховує на 7,5 мільярдів євро допомоги, попри те, що має проблеми із верховенством права. Тому, наголосив Димов, такі рішення державного апарату Угорщини зумовлені стосунками не з Україною, а розбіжностями у поглядах з Європейським Союзом.
Угорщина має проблеми не з Україною, а з нормами та правилами, за якими має жити Європа та європейці. Мовиться про верховенство права, суверенітет країн, де громадяни без втручання ззовні обирають собі владу,
– додав політолог.
Димов переконаний, що Орбан буде торгуватися. Однак, на його думку, проблема в тому, що це стає прецедентом. І Орбан може похизуватися перед громадянами, мовляв, погляньте, який він має вплив на ЄС.
Він отримує певні виключення з санкцій або виторговує собі якісь преференції. І цим хизується перед своїми громадянами,
– зазначив Димов.
Як Угорщина блокує санкції: дивитись відео
Як Угорщина перешкоджає рішенням ЄС: детальніше
- 5 грудня Угорщина наклала вето на пакет допомоги Україні на 18 мільярдів євро. Єврокомісія пообіцяла знайти способи реалізувати ці плани, попри рішення Угорщини. Нагадаємо, що через подібне вето у травні цього року ЄС виділив лише 6 мільярдів євро з 9 запланованих.
- Високопоставлений чиновник ЄС заявив, що Угорщина хоче "взяти в заручники" майбутні рішення ЄС. Країна виступила також і проти пропозиції подвоїти фонд ЄС, спрямований на надання зброї нашій державі.