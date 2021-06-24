Буде удар по секторах, які приносили прибуток Лукашенку, – журналіст про санкції ЄС
Джерело:24 канал
Євросоюз запровадив нові санкції проти Білорусі. Це спричинить значний удар по секторах, які приносили прибуток режиму Олександра Лукашенка.
Журналіст "Радіо Свобода" у Мінську Валерій Калиновський заявив, що санкції ЄС можуть коштувати Білорусі від 7 до 12% ВВП. Тобто мовиться про значні втрати для держави.
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Реакція Лукашенка була передбачуваною
За словами Калиновського, Лукашенко вже звик до європейських та американських санкцій, але тоді мовилося про більш символічні обмеження – блокування рахунків та заборона на в'їзд до країн ЄС.
Однак через рішення про нові секторальні санкції постраждає банківська сфера, а також калійна й нафтова галузі економіки країни. Зважаючи на це, не дивно, що Лукашенко дуже нервово відреагував на запроваджені санкції.
Ми ще не знаємо в деталях, як будуть діяти санкції, але це буде серйозним ударом по тих секторах, які приносили прибуток Олександру Лукашенку, білоруській державі та їхньому бюджету,
– припустив журналіст.
Калиновський також зауважив, що нові санкції показують масштаб обмежень, під які потрапила Білорусь.
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Калиновський розповів про нові санкції ЄС щодо Білорусі: дивіться відео
Що цьому передувало
- Євросоюз 24 червня запровадив нові секторальні санкції проти Білорусі. Обмеження стосуються калійної та нафтової галузей економіки країни, а також банківського сектора. Їх запровадили у відповідь на ескалацію серйозних порушень прав людини в державі.
- Санкції забороняють Європейському інвестиційному банку фінансуватиме державні білоруські проєкти, а також обмежують доступ режиму Лукашенка до ринків Євросоюзу.
- Лукашенко вже відреагував на нові обмеження. Самопроголошений президент назвав ЄС "мерзотниками" та заявив про готовність вводити у країні воєнний стан.