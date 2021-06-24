Буде удар по секторах, які приносили прибуток Лукашенку, – журналіст про санкції ЄС

Євросоюз запровадив нові санкції проти Білорусі. Це спричинить значний удар по секторах, які приносили прибуток режиму Олександра Лукашенка.

Журналіст "Радіо Свобода" у Мінську Валерій Калиновський заявив, що санкції ЄС можуть коштувати Білорусі від 7 до 12% ВВП. Тобто мовиться про значні втрати для держави.

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Реакція Лукашенка була передбачуваною

За словами Калиновського, Лукашенко вже звик до європейських та американських санкцій, але тоді мовилося про більш символічні обмеження – блокування рахунків та заборона на в'їзд до країн ЄС.

Однак через рішення про нові секторальні санкції постраждає банківська сфера, а також калійна й нафтова галузі економіки країни. Зважаючи на це, не дивно, що Лукашенко дуже нервово відреагував на запроваджені санкції.

Ми ще не знаємо в деталях, як будуть діяти санкції, але це буде серйозним ударом по тих секторах, які приносили прибуток Олександру Лукашенку, білоруській державі та їхньому бюджету,

– припустив журналіст.

Калиновський також зауважив, що нові санкції показують масштаб обмежень, під які потрапила Білорусь.

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