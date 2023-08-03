Окупанти розганяють хейт навколо спікерки Сари Ештон-Сірілло: Міноборони жорстко відповіло

Новою спікеркою інформаційного проєкту ЗСУ стала трансгендерна американка Сара Ештон-Сірілло. Росіяни зачепилися за це та почали активно просувати тези про "плювок в обличчя" та "американське шоу".

Однак вони оминають факт, що Сара з перших днів повномасштабного вторгнення воює в Україні, а також має надзвичайно велику аудиторію та підтримку за кордоном. Вона вестиме проєкт, що допомагатиме боротися проти масової брехні Росії у США та країнах ЄС.

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Сара Ештон захищала Україну в лавах ЗСУ

Сара Ештон-Сірілло – трансгендерна американська журналістка, яка зробила перехід у 2019 році. Жінка прибула до України у березні 2022 року та вступила до лав ТрО ЗСУ. Спочатку журналістка планувала досліджувати кризу біженців у Польщі, проте за декілька днів вона поїхала до Харкова. Там Сара активно допомагала населенню та навіть стала офіційною представницею села Золочів в Харківській області.

У жовтні 2022 року жінка вступила добровольцем в батальйон імені Номана Челебіджіхана та стала бойовим медиком. У лютому 2023 року отримала поранення, внаслідок чого втратила частину правої руки і отримала шрами на обличчі. Наразі вона є молодшим сержантом.

У червні 2023 року Сару Ештон призначили на посаду спікерки нового англомовного проєкту. Вона допомагатиме боротися проти фейків Росії, що розповсюджуються США та країнами ЄС. Наразі вона є єдиною трансгендерною журналісткою, що висвітлює війну проти України.

Сара Ештон-Сірілло служить в ЗСУ / Голос Америки

Росіяни знову показали свою гомофобію

У росіян від факту призначення Сари спікеркою "запалало". Вони намагаються втягнути українців в хейт журналістки, роблячи акцент лише на її приналежності до ЛГБТ. Вони називають українців "консервативними", а призначення – "плювком в обличчя". Також вони почали стверджувати про "шоу за американськими мірками" та "образою", повністю ігноруючи внесок Сари в майбутню перемогу України.

На роздмухування конфлікту зі сторони росіян відреагувала Ганна Маляр. Вона розповіла, що Сара обороняє Україну з перших днів та має надзвичайно велику іноземну аудиторію. Маляр розуміє, чому росіяни вхопилися за журналістку – лише за місяць охоплення журналістки в соцмережі X, раніше відомій як Twitter, склало 28,3 мільйона користувачів. А хейт додав Сарі Ештон переглядів та впізнаваності – вона зможе ще ефективніше протистояти пропаганді.

Російські пропагандисти воюють проти всіх