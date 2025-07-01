Нашестя сарани атакує Україну: що відомо про загрозу і які області постраждають

Улітку 2025 року південні регіони України заполонив небезпечний для врожаю шкідник – сарана. Її розвитку сприяли висока температура повітря, тривала посуха й наявність занедбаних земель поблизу лінії фронту.

Детальніше про нашестя комах і методи боротьби з ними, а також ситуацію в областях і думку експертів – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Як розпочалося нашестя шкідників?

Першими бити на сполох почали жителі Кушугумської громади на Запоріжжі – комахи шкодили посівам сільськогосподарських культур. Водночас у селищній раді зазначали, що ситуація перебуває під контролем.

Місцевий житель Ігор Долгій розповів журналістам, що стикнувся з сараною вперше за 20 років, які тут мешкає. "Всяке було, але щоб сарана – ні. Тут багато комарів було, мошок…" – згадує чоловік.

Сарана в Кушугумській громаді: дивіться відео

Ще 15 липня землі несільськогосподарського призначення громади почали обробляти спеціалізованими препаратами.

Вважалося, що комахи тимчасово виповзають з очерету в спекотну погоду. У пошуках прохолоди вони прямують до територій, де є городина та волога, а після зниження температури – повертаються назад у район Каховського водосховища.

Для яких областей є загроза?

Однак незабаром після Кушугумської громади сарана дісталася Запоріжжя – її помічали на подвір'ях, городах і навіть у будинках.

Особливий режим на тлі загрози ввели у Комунарському районі області – виявлено осередок площею 3 000 гектарів.

Шкідники дісталися Запоріжжя: дивіться відео

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Тепер шкідники "хазяйнують" на окремих територіях Дніпропетровщини, Херсонщини та Одещини.

Зокрема, у Дніпропетровській області спостерігають живлення дорослих окрилених комах лише у місцях резервації – на неораних землях, балках, толоках тощо. Заселення сільськогосподарських посівів не виявлено.

У Вінницькій області поширення сарани не фіксують, однак через посушливу погоду її ареал поширення, чисельність та шкодочинність можуть зрости.

У зоні особливої уваги – усі південні регіони України. Держпродспоживслужба наголошує на необхідності комплексу профілактичних заходів, зокрема обстеження сільськогосподарських та інших угідь.

Спекотна та суха погода липня сприятлива для утворення осередків високої чисельності комах шкідника на пасовищах та луках, неорних землях та лісосмугах, а також у суміжних посівах соняшнику, кукурудзи, овочевих та інших сільськогосподарських культур,

– йдеться в повідомленні.

Який вид сарани тероризує Україну?

Спеціалісти Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів виявили 2 види комах-шкідників – єгипетську та перелітну.

Яку сарану помітили в Україні: дивіться фото

Однак у коментарі Суспільному Тарас Пушкар, науковий співробітник Інституту зоології імені І. Шмальгаузена Національної академії наук (НАН) України запевнив, що на Запоріжжі нашестя лише перелітної сарани (Locusta migratoria).

Це звичайний для України вид, для наших широт. Це не єгипетська сарана, як було зазначено в деяких джерелах, це помилкове визначення. Коли відбувається розмноження більш масове, ніж зазвичай, то виростає сарана іншого забарвлення, не зеленого. А головне, що в неї подовжені крила, відповідно вона здатна перелітати на далекі відстані,

– розповів фахівець.

Водночас професор кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища НТУ "Дніпровська політехніка" Артем Павличенко каже, що нині в Україні фіксують єгипетську сарану (Anacridium aegyptium). Це одна з найнебезпечніших комах, що сягає розмірів від 3 до 10 сантиметрів.

Вона завдає шкоди сільськогосподарським посівам і є надзвичайно небезпечною. За день вони можуть проходити десятки метрів – це на початкових стадіях. Після того як вони збільшуються, – до 100 метрів. А згодом – 100, 200, 500 і більше метрів,

– каже еколог.

До слова, за інформацією Головного управління Держпродспоживслужби, сарана їсть листя, стебла та квіти рослин. Під час масової міграції шкідник здатен знищити весь посів у короткі терміни, а втрати врожаю можуть становити від 25 до 100 %.

Що кажуть у Всеукраїнській агарній раді?

У четвер, 24 липня, заступник голови Всеукраїнської агарної ради Денис Марчук прокоментував ситуацію в етері телемарафону. За його словами, більшою мірою нашестя сарани спровоковане відсутністю достатньої кількості опадів на території Херсонщини, Миколаївщини, Дніпропетровщини та Запоріжжя.

У боротьбі зі шкідниками кожен виходить із власних можливостей – спецтехніка обробляє поля, а в домогосподарствах люди використовують свої спецзасоби, зокрема хімікати.

Будемо сподіватися, що якимось чином їх (комах – 24 Канал) буде меншати внаслідок природних явищ, збільшення можливості використання відповідних засобів,

– розповів Марчук.

Він переконує – сарана не матиме загального впливу на структуру загального збору на території України. Більшою мірою на формування культур впливає посуха, зокрема втрати в зерновій групі через це складатимуть близько 5% у порівнянні з минулим сезоном.

Як боротися з комахами?

Про найефективніші міжнародні методи боротьби із сараною розповів ресурс кurkul.com. Вони включають 3 основні підходи:

Профілактика – регулярні обстеження територій розмноження, моніторинг погодних умов та екологічного стану середовища, що сприяє розвитку сарани. Обстеження краще проводити після сходу сонця і до 9:00 або з 18:00 і до заходу сонця, коли саранові в стані відносного спокою перебувають на вершинах рослин. Порогові рівні саранових: ЕПШ личинок нестадних кобилок 5 – 10, італійського пруса – 2 – 5 екземплярів на квадратний метр.

– регулярні обстеження територій розмноження, моніторинг погодних умов та екологічного стану середовища, що сприяє розвитку сарани. Обстеження краще проводити після сходу сонця і до 9:00 або з 18:00 і до заходу сонця, коли саранові в стані відносного спокою перебувають на вершинах рослин. Порогові рівні саранових: ЕПШ личинок нестадних кобилок 5 – 10, італійського пруса – 2 – 5 екземплярів на квадратний метр. Хімічний контроль залишається основним методом боротьби з роями та зграями сарани. Використовуються переважно органофосфатні хімікати в малих концентрованих дозах. Цей метод забезпечує високу ефективність при мінімальному впливі на навколишнє середовище.

залишається основним методом боротьби з роями та зграями сарани. Використовуються переважно органофосфатні хімікати в малих концентрованих дозах. Цей метод забезпечує високу ефективність при мінімальному впливі на навколишнє середовище. Біологічний контроль включає використання природних ворогів сарани, включаючи грибкові патогени, паразитів та хижаків. Цей підхід особливо ефективний для довгострокового контролю популяції. З птахів саранових винищують: лелеки, шпаки, граки, дикі качки, чайки. Кубушки саранових знищують личинки наривників (Coleoptera, Meloidae), яйця – личинки жужелиць із родів Calosoma та Amara. Яйця перелітної, італійської, марокканської сарани, темнокрилого, хрестового та інших коників знищують личинки мух бренівок (Bombyliidae).

Міжнародний досвід показує, що найефективніший підхід до боротьби з сараною поєднує раннє попередження, швидке реагування, міжнародне співробітництво та використання сучасних технологій при дотриманні екологічних стандартів.