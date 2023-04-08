Нищать ворога у будь-яку погоду: Залужний показав потужну роботу польських САУ "Краб"
Джерело:Валерій Залужний
Польські самохідні гаубиці САУ "Краб" успішно виконують бойові завдання на фронті. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав відео, як українські захисники працюють на техніці від партнерів.
У 2022 році Польща передала декілька своїх 155-міліметрових САУ "Краб" на озброєння ЗСУ. Українські захисники досить швидко опанували польську гаубицю та почали активно використовувати її на фронті.
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Головна перевага САУ "Краб" – швидкість
Зараз військовослужбовці ЗСУ мають досвід з використання САУ "Краб", тому навіть дають деякі поради польським виробникам щодо покращення техніки.
Самохідна артилерійська установка "Краб" добре показала себе й у швидкості наведення, і в дальності стрільби. Ми вивчили ресурс та можливості цих машин і надаємо виробникам пропозиції для їх удосконалення,
– наголосив військовослужбовець ЗСУ Володимир.
Український захисник Антон, який нині нищить окупантів на фронті, також назвав декілька переваг САУ "Краб". Зокрема, він виділив маневровість гаубиці й швидкість у роботі.
Військовослужбовці підкреслюють, що працюють у будь-яку погоду, вдень і вночі, аби виконати завдання та дати відсіч ворогу.
Що відомо про САУ "Краб"САУ "Краб" – це 155-міліметрова польська самохідна гаубиця. Переводиться з похідного положення у бойове – за 30 секунд. Стільки ж часу САУ Krab потрібно для зміни позиції після пострілу. Екіпаж складається із 5 осіб: водій, командир, навідник і 2 заряджальники. Максимальна дальність стрільби – до 40 кілометрів. САУ досить швидка у дії – виконує 6 пострілів за хвилину.
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