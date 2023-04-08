Нищать ворога у будь-яку погоду: Залужний показав потужну роботу польських САУ "Краб"

Польські самохідні гаубиці САУ "Краб" успішно виконують бойові завдання на фронті. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав відео, як українські захисники працюють на техніці від партнерів.

У 2022 році Польща передала декілька своїх 155-міліметрових САУ "Краб" на озброєння ЗСУ. Українські захисники досить швидко опанували польську гаубицю та почали активно використовувати її на фронті.

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Головна перевага САУ "Краб" – швидкість

Зараз військовослужбовці ЗСУ мають досвід з використання САУ "Краб", тому навіть дають деякі поради польським виробникам щодо покращення техніки.

Самохідна артилерійська установка "Краб" добре показала себе й у швидкості наведення, і в дальності стрільби. Ми вивчили ресурс та можливості цих машин і надаємо виробникам пропозиції для їх удосконалення,

– наголосив військовослужбовець ЗСУ Володимир.

Український захисник Антон, який нині нищить окупантів на фронті, також назвав декілька переваг САУ "Краб". Зокрема, він виділив маневровість гаубиці й швидкість у роботі.

Військовослужбовці підкреслюють, що працюють у будь-яку погоду, вдень і вночі, аби виконати завдання та дати відсіч ворогу.

Що відомо про САУ "Краб" САУ "Краб" – це 155-міліметрова польська самохідна гаубиця. Переводиться з похідного положення у бойове – за 30 секунд. Стільки ж часу САУ Krab потрібно для зміни позиції після пострілу. Екіпаж складається із 5 осіб: водій, командир, навідник і 2 заряджальники. Максимальна дальність стрільби – до 40 кілометрів. САУ досить швидка у дії – виконує 6 пострілів за хвилину.

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