Не вижив ніхто: літак із віцепрезидентом Малаві зазнав авіатрощі

Днями зник літак, на якому перебував віцепрезидент Малаві Саулос Чіліма, зник безвісти. Наразі стало відомо про те, що борт зазнав авіатрощі, внаслідок якої ніхто не вижив.

Про це повідомили Tuko News та Sun з посиланням на пресслужбу президента країни. Зауважимо, що окрім віцепрезидента на борту перебувало ще дев'ятеро осіб, вони також загинули.

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Літак із Саулосом Чілімою зазнав аварії

Під час пошукової операції прочісували гірський регіон на півночі східноафриканської країни після того, як літак Сил оборони Малаві 10 червня зник безвісти під час рейсу зі столиці країни Лілонгве до північного міста Мзузу.

За даними ЗМІ, після численних пошуків зниклий літак все ж знайшли у лісі. Як з'ясувалося, всі, хто перебував на борту під час польоту, мертві. Окрім віцепрезидента, у літаку була колишня перша леді Шаніл Дзімбірі.

Відомо, що група летіла на похорони колишнього міністра уряду. Президент Малаві Лазарус Чаквера оголосив національний день жалоби й наказав приспустити всі прапори.

Зауважимо, що під час польоту авіаційники попередили екіпаж, що варто розвернутися через погану видимість. Невдовзі влада втратила зв’язок із літаком.

Вочевидь, як пояснив президент країни, повітряне судно "не змогло приземлитися через погану видимість внаслідок поганої погоди".

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