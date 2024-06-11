Не вижив ніхто: літак із віцепрезидентом Малаві зазнав авіатрощі
Днями зник літак, на якому перебував віцепрезидент Малаві Саулос Чіліма, зник безвісти. Наразі стало відомо про те, що борт зазнав авіатрощі, внаслідок якої ніхто не вижив.
Про це повідомили Tuko News та Sun з посиланням на пресслужбу президента країни. Зауважимо, що окрім віцепрезидента на борту перебувало ще дев'ятеро осіб, вони також загинули.
Дивіться також З радарів зник літак з віцепрезидентом Малаві: триває пошукова операція
Літак із Саулосом Чілімою зазнав аварії
Під час пошукової операції прочісували гірський регіон на півночі східноафриканської країни після того, як літак Сил оборони Малаві 10 червня зник безвісти під час рейсу зі столиці країни Лілонгве до північного міста Мзузу.
За даними ЗМІ, після численних пошуків зниклий літак все ж знайшли у лісі. Як з'ясувалося, всі, хто перебував на борту під час польоту, мертві. Окрім віцепрезидента, у літаку була колишня перша леді Шаніл Дзімбірі.
Відомо, що група летіла на похорони колишнього міністра уряду. Президент Малаві Лазарус Чаквера оголосив національний день жалоби й наказав приспустити всі прапори.
Зауважимо, що під час польоту авіаційники попередили екіпаж, що варто розвернутися через погану видимість. Невдовзі влада втратила зв’язок із літаком.
Вочевидь, як пояснив президент країни, повітряне судно "не змогло приземлитися через погану видимість внаслідок поганої погоди".
Нещодавно в авіакатастрофі загинув президент Ірану
- Президент Ірану Ібрагім Раїсі 19 травня загинув внаслідок авіакатастрофи. Гелікоптер, на якому перевозили Раїсі, розбився, повертаючись з Азербайджану.
- Віцепрезидент Ірану Мохсен Мансурі підтвердив повідомлення про загибель президента Раїсі та його делегації з 8 людей під час аварії вертольота. Зокрема, разом з Раїсі загинув і глава МЗС Ірану Хосейн Амір Абдоллахіан.
- Уже 21 травня в Ірані розпочали прощальну церемонію з президентом Ібрагімом Раїсі. У Тебрізі тисячі людей прийшли попрощатися з президентом Раїсі. Верховний лідер Тегерана аятола Алі Хаменеї оголосив по всьому Ірану п'ятиденну жалобу.
- У церемонії прощання з Раїсі брали участь представники 60 іноземних делегацій. Зокрема, це представники Китаю, Японії, Тунісу, Малайзії, Росії, Білорусі, Казахстану, кількох ісламських держав, Палестини, руху Талібан тощо.
- Крім того, Верховний комітет із розслідування причин катастрофи з Раїсі 23 травня оприлюднив попередні висновки про авіакатастрофу вертольота з президентом Ірану. Комітету вдалося встановити хронологію подій та місце катастрофи.