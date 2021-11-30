Савченко каже, що акти проти неї за підробку сертифікатів фальшиві: як реагують в прокуратурі

Надія Савченко заявила, що обвинувальні акти щодо звинувачення її зі сестрою у підробці COVID-сертифікатів повернули прокурору для виправлення. Мовляв, "ці документи сфальсифіковані". У прокуратурі пояснили, що ситуація – інша.

Савченко повідомила у мережі, що прокурор повинен виправити інформацію в обвинувальних актах щодо неї та її сестри Віри Савченко.

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Документи про фейкові сертифікати нібито фальшиві

Обвинувальні акти із звинуваченнями "в підробці сертифікатів" повернуто прокурору для виправлення з причин службової підробки документів і фальсифікації матеріалів справи прокуратурою,

– написала Савченко.

Вона додала, що "ті хто звинувачують сестер Савченко в підробці документів, самі ж документи та підробляють".

Що кажуть на це у Київській прокуратурі

У пресслужбі Київської обласної прокуратури у коментарі 24 каналу розповіли, що сторона захисту заявила клопотання про повернення прокуратурі обвинувального акту. Суд вказане клопотання не задовольнив.

Інформація, викладена у соцмережі, не відповідає дійсності. Судом було прийнято рішення надати час прокурору на виправлення певних неточностей в обвинувальному акті. Проте про повернення не мовиться,

– пояснили в прокуратурі.

Спроба сестер Савченко скористатися фейковим COVID-сертифікатом

Колишній нардепці та Герою України Надії Савченко та її сестри наприкінці жовтня 2021 року оголосили про підозру через підроблений сертифікат вакцинації.

Жінки намагалися скористатися сфальшованим документом в аеропорту "Бориспіль". Однак їм це не вдалося, на летовище одразу ж викликали поліцейських.

Уривок допису Надії Савченко:

Обвинувальні акти, із звинуваченнями Надії Савченко і Віри Савченко "в підробці сертифікатів" повернуто прокурору для виправлення, з причин службової підробки документів і фальсифікації матеріалів справи прокуратурою!

За іронією долі, ті хто звинувачують сестер Савченко в підробці документів, самі ж документи і підробляють!



Що відомо про перевірку COVID-сертифікатів / Інфографіка 24 каналу