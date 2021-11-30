Савченко каже, що акти проти неї за підробку сертифікатів фальшиві: як реагують в прокуратурі

30 листопада 2021 , 17:30
Читать новость на русском

Джерело:

фейсбук Надії Савченко

Надія Савченко заявила, що обвинувальні акти щодо звинувачення її зі сестрою у підробці COVID-сертифікатів повернули прокурору для виправлення. Мовляв, "ці документи сфальсифіковані". У прокуратурі пояснили, що ситуація – інша.

Савченко повідомила у мережі, що прокурор повинен виправити інформацію в обвинувальних актах щодо неї та її сестри Віри Савченко.

Читайте також Справа про "теракт у Раді": суд відмовився арештовувати Савченко

Документи про фейкові сертифікати нібито фальшиві

Обвинувальні акти із звинуваченнями "в підробці сертифікатів" повернуто прокурору для виправлення з причин службової підробки документів і фальсифікації матеріалів справи прокуратурою,
– написала Савченко.

Вона додала, що "ті хто звинувачують сестер Савченко в підробці документів, самі ж документи та  підробляють".

Що кажуть на це у Київській прокуратурі

У пресслужбі Київської обласної прокуратури  у коментарі 24 каналу розповіли, що сторона захисту заявила клопотання про повернення прокуратурі обвинувального акту. Суд вказане клопотання не задовольнив.

Інформація, викладена у соцмережі, не відповідає дійсності. Судом було прийнято рішення надати час прокурору на виправлення певних неточностей в обвинувальному акті. Проте про повернення не мовиться,
– пояснили в прокуратурі.

Спроба сестер Савченко скористатися фейковим COVID-сертифікатом

Уривок допису Надії Савченко:

Обвинувальні акти, із звинуваченнями Надії Савченко і Віри Савченко "в підробці сертифікатів" повернуто прокурору для виправлення, з причин службової підробки документів і фальсифікації матеріалів справи прокуратурою!
За іронією долі, ті хто звинувачують сестер Савченко в підробці документів, самі ж документи і підробляють!


Що відомо про перевірку COVID-сертифікатів / Інфографіка 24 каналу

Автор: Наталія Пристанська, Ірина Пундор