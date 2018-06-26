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Савченко схвально висловилась про підлітка, який ішов "стріляти депутатів"

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Надія Савченко
Надія Савченко / Апостроф

Позафракційний народний депутат Надія Савченко, яка наразі перебуває під арештом, схвально висловилась про дії 15-річного українського підлітка, який з автоматом йшов "стріляти депутатів".

Про це політик написала у своєму листі, який опублікувала у Facebook.

24 канал повідомляв, що 19 червня після сутичок під Верховною Радою правоохоронці затримали в урядовому кварталі 15-річного юнака в амуніції та зі зброєю. В нього вилучили предмет, схожий на карабін, два кастети, ножі та димову шашку. Підліток заявив, що йшов "стріляти депутатів".

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Сьогодні в новинах почула, що поліція затримала 15-тирічного хлопця, який взяв батькову рушницю і пішов стріляти депутатів. От і полетіли перші ластівки… які скоро підростуть і перетворяться в соколів… Той прекрасний вік гарячої крові і відкритості душі. Тоді, коли почуття справедливості найбільш загострене,
– мовиться у повідомленні Савченко.

Нардеп також пригадала себе у 15-річному віці, зазначивши, що готова була тоді "перевернути світ".

"Мало кому вдається зберегти такий молодечий запал в 30 і в 40 років. Але, якщо ми будемо мати націю, яка в собі це збереже, то така нація і народ будуть непереможними! Я вірю, що майбутнє українців буде тою сторінкою і тим періодом в історії України, яким ми будемо пишатися!", – висловила переконання Савченко.

 

Теги: Новини України Новини політики Надія Савченко Діти Неповнолітні Верховна Рада Новини Києва
Джерело: 24 канал
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