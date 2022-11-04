СБУ арештувала майно президента "Мотор Січі" Богуслаєва на майже 1 мільярд гривень

СБУ наклала арешт на майно президента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва. Він продовжував надавати росіянам деталі до авіації після початку повномасштабного вторгнення.

Контррозвідка СБУ затримала Богуслаєва у жовтні. За даними слідства, керівництво заводу в Запоріжжі незаконно постачало гуртові партії українських авіадвигунів до Росії.

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Майно Богуслаєва арештували

За матеріалами слідчих СБУ, наклали арешт на все майно:

президента АТ "Мотор Січ",

начальника Департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства,

Їх підозрюють в роботі на окупантів. Загальна сума арештованих активів становить майже 1 мільярд гривень. Це насамперед гроші у гривневому еквіваленті, а також транспортні засоби та нерухомість обох фігурантів.

Окрім цього, співробітники СБУ встановили:

що керівник "Мотор Січі" є акціонером банку, якому належить 100% корпоративних прав ще однієї фінустанови – ПАТ "Мотор Банк";

причетність високопосадовця до комерційної діяльності декількох українських підприємств, в яких він володіє значним пакетом акцій.

У зв'язку з цим Служба безпеки здійснила комплексні заходи для накладення арешту на відповідні корпоративні права підозрюваного,

– мовиться у повідомленні.

За інформацією Офісу генпрокурора, розслідування щодо колабораційної діяльності та пособництва Росії керівництвом "Мотор Січі" триває. За клопотанням прокурорів підозрюваним обрали запобіжні заходи – тримання під вартою.

Коротко про затримання Богуслаєва

Увечері 22 жовтня джерела 24 каналу в СБУ повідомили про затримання за підозрою в державній зраді ексвласника "Мотор Січі" та колишнього депутата Верховної Ради трьох скликань В'ячеслава Богуслаєва.

Цікаво, що він має звання Героя України. Богуслаєв проходив до парламенту від "Партії регіонів", а у 2014 році увійшов до фракції "Воля народу".

Під час затримання він відмовився відчиняти двері правоохоронцям. Тому їм довелося їх виламати.

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СБУ встановила, що посадовці "Мотор Січі" діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех", яка є одним із головних виробників озброєння для окупаційної армії. Продукцію українського підприємства загарбники використовували для виробництва та ремонту ударних вертольотів, які масово застосовували для повномасштабного вторгнення.