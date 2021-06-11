Мережу call-центрів викрили працівники СБУ зі слідчими Нацполіції та під керівництвом прокуратури.
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Організації надавали послуги підсанкційному "Яндексу"
Кіберфахівці СБУ припинили діяльність незаконної мережі call-центрів.
Організатори надавали віддалені послуги комерційним структурам, офіційно зареєстрованим у країні-агресорі та в окупованому Криму, в тому числі санкційній компанії "Яндекс",
– розповіли в СБУ.
Оперативники спецслужби також встановили, що оператори call-центрів збирали інформацію про:
- персональні дані,
- реквізити платіжних карток та засоби доступу до банківських рахунків,
- електронних грошей і електронних платіжних систем своїх українських клієнтів.
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Сall-центри не сплачували податки
Сall-центри не були зареєстровані в Україні як суб'єкти господарської діяльності. Тому вони не сплачували податки та обов'язкові платежі до держбюджету. У сall-центрі у дві зміни працювало до 150 операторів.
В Україні припинили діяльність сall-центрів, які працювали на країну-агресора / Фото СБУ
Також під час обшуків правоохоронці вилучили:
- понад 100 магнітних носіїв інформації;
- 120 комп'ютерів з програмним забезпеченням російської компанії «Яндекс»;
- 4 сервери;
- документальні матеріали, свідоцтва та ліцензії, видані Росією.