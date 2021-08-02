СБУ була готова "знайти" Чауса, на нього чекав вертоліт, – ЗМІ

Служба безпеки України нібито була готова до раптової появи викраденого екссудді Миколи Чауса. Працівники відомства буцімто заздалегідь підготувалися до цього.

СБУ нібито про все знала

Чаус буцімто сказав поліції, що хоче поїхати в столичну СБУ разом з працівниками спецслужби. Після цього "за власним бажанням" він сів у автомобіль співробітників районного відділу СБУ.

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Їхав екссуддя не лише автівкою (з Вінниччини до Києва – 24 канал). СБУ, ймовірно, була готова до "знайдення", і на Чауса чекав спеціальний транспорт. Під Київ його доставляли гелікоптером,

– мовиться у повідомленні.

У сільраді на Вінниччині Чаус сказав, що його викрали "невідомі особи". Однак під час спілкування з правоохоронцями він відмовився писати заяву. До речі, "видимих тілесних ушкоджень" на екссудді не зафіксували.

Що відомо про пригоди Чауса