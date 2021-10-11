СБУ долучать до контролю за дотриманням карантинних обмежень

У Службі безпеки України заявили про намір робити вибіркові перевірки дотримання карантинних обмежень. Мовиться про заклади громадського харчування, кінотеатри та інші місця масового перебування людей.

Про це представники СБУ заявили під час наради з питань протидії COVID-19 під головуванням Володимира Зеленського. Вони також доповіли про боротьбу з підробкою ПЛР-тестів і COVID-сертифікатів.

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Під час наради Зеленський вкотре наголосив на необхідності роз'яснювальних робіт щодо обмежень, які запроваджуватимуть.

Також президентові доповіли про вакцинацію в Україні та можливість внести зміни до постанови Кабміну про спеціальні заходи щодо протидії поширенню COVID-19. Наприклад, можливість перебування в закладах харчування лише за наявності сертифіката про вакцинацію.

Кабінет Міністрів затвердив перелік нових обмежень на міжобласні перевезення. Пасажирів на рейси пропонують допускати лише за наявності COVID-сертифікату.

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