СБУ на Харківщині затримала "козачого полковника", який здавав позиції української армії

Пресслужба СБУ повідомила, що на Харківщині затримали державного зрадника. Він здавав позиції ЗСУ.

Викрила зрадника, який працював на представників російської спецслужби, контррозвідка СБУ. За даними оперативників, затриманий входив до складу проросійської неофіційної так званої козацької організації.

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Відомо, що члени цієї організації мають активну антиукраїнську позицію та відкрито підтримують російську агресію проти України,

– мовиться у повідомленні.

За даними СБУ, з ворогом зрадник комунікував у телеграмі. Зокрема, передавав дані щодо: