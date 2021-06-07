СБУ ліквідувала на Донеччині схрон зі зброєю, який залишили бойовики Гіркіна

Служба безпеки України виявила в Донецькій області замаскований схрон із військовими засобами ураження. За інформацією спецслужби, арсенал створили для бойовиків незаконного збройного формування терориста Ігоря Гіркіна.

У СБУ зазначили, що у 2014 році арсенал заклало угруповання російських найманців для диверсійно-терористичної діяльності на території України.

Читайте також СБУ викрила на Луганщині схрон бойовиків з протипіхотними мінами: фото

Схрон облаштували під фундаментом покинутого помешкання у селі Стародубівка поблизу Слов'янська.

Правоохоронці вилучили зі схованки

23 гранати Ф-1 та РГД-5 із запалами;

11 реактивних протитанкових гранат РПГ;

понад 4 тисяч патронів калібру 5,45.

Наразі тривають слідчі дії у межах розпочатого кримінального провадження. Правоохоронці працюють над встановленням осіб, причетних до облаштування сховища та незаконного обігу зброї.

До слова, заходи із виявлення та знешкодження небезпечного арсеналу проводили співробітники управління СБУ у Сумській області під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил.



СБУ ліквідувала на Донеччині схрон зі зброєю, залишений бойовиками / Фото СБУ

Попередні випадки виявлення схрону зброї на Донбасі