СБУ накрила найбільшу мережу із виготовлення фейкових COVID-сертифікатів
Джерело:СБУ
Співробітники СБУ викрили наймасштабнішу схему з підробки COVID-сертифікатів. На цих махінаціях зловмисники заробляли до 5 мільйонів гривень щомісяця.
Незаконна схема діяла у Києві. Це найбільша в Україні мережа з виготовлення підроблених сертифікатів про вакцинацію в Україні.
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Схему організували двоє чоловіків
За даними слідства, незаконну схему організували двоє киян. Також до цієї оборудки були залучені керівники кількох лікарень та 6 сімейних лікарів з різних міст України.
За гроші лікарі вносили дані "клієнтів" в електронну систему eHealth, щоб вони могли отримати сертифікат в Дії. Щоб передати документи лікарям, організатори схеми використовували посередників.
Зараз правоохоронці вирішують питання про обрання запобіжного заходу усім учасникам схеми.
Останні випадки підроблення COVID-сертифікатів
- На Рівненщині правоохоронці викрили групу осіб, які займалися виготовленням фальшивих COVID-сертифікатів. Також зловмисники підробляли негативні ПЛР-тести.
- На Закарпатті правоохоронці викрили 5 працівників фірми, яка займалася працевлаштуванням українців. Вони підробляли міжнародні сертифікати про вакцинацію та страхування.
- На Київщині затримали 3 людей, які організували схему з виготовлення фальшивих COVID-сертифікатів.