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24 Канал Головні новини СБУ та Нацполіція затримали ще 4 учасників нападу на військових та правоохоронців у Львові
10 липня, 15:19
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Оновлено - 15:29, 10 липня

СБУ та Нацполіція затримали ще 4 учасників нападу на військових та правоохоронців у Львові

Юлія Харченко

СБУ та Національна поліція затримали ще чотирьох людей, яких підозрюють у причетності до нападу на військових і правоохоронців під час конфлікту у Львові. Серед затриманих – двоє військовослужбовців, один із яких самовільно залишив військову частину.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

 

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Що відомо про затримання учасників, які напали на ТЦК?

Правоохоронці ще чотирьох учасників нападу на військовослужбовців та правоохоронців, який стався 8 липня у Львові під час проведення заходів оповіщення.

За даними слідства, серед затриманих – 21-річний і 45-річний мешканці Львова, а також двоє 28-річних військовослужбовців. Один із них, за інформацією правоохоронців, самовільно залишив військову частину.

Під час досудового розслідування встановлено, що саме ці чоловіки були одними з найактивніших учасників заворушень. За версією слідства, вони блокували рух службового автомобіля військових, стрибали на ньому та пошкодили транспортний засіб.