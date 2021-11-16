СБУ оголосила підозру в спробі захопити владу "головному антивакцинатору" Остапу Стахіву

СБУ оголосила підозру в спробі захопити владу "головному антивакцинатору". За версією ЗМІ, мовиться про Остапа Стахіва.

Підозру оголосили 16 листопада. Перед цим Служба безпеки України провела обшуки у його квартирі у Львові.

До теми СБУ проводить обшуки у відомого львівського антивакцинатора Остапа Стахіва

СБУ оголосили підозру лідеру "антивакцинаторів"

Лідеру так званих "антивакцинаторів" та ще одному фігуранту провадження, громадянину Росії, повідомлено про підозру за статтею 109 Кримінального кодексу України (мовиться про дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій, – 24 канал),

– повідомили в СБУ.

У відомстві не назвали імена підозрюваних, проте, за джерелами "УП", мовиться про Остапа Стахіва та Михайла Милостивого.

У Службі безпеки повідомили, що:

заблокували деструктивну діяльність антиукраїнської мережі, яка під "антивакцинаторськими" гаслами намагалася дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в державі;

зловмисники закликали до насильницької зміни конституційного ладу;

за попередньою інформацією, їхні дії координували російські куратори.

Повідомили, що діяльність антиукраїнського угруповання припинили одразу в декількох регіонах України.

СБУ викрило схему дій фігурантів

Відомство отримало "беззаперечні докази причетності фігурантів до протиправної діяльності". Зокрема:

листування, у ході якого зловмисники підшукували зброю та співучасників, що мали захоплювати владу у відповідних регіонах;

потім вони збиралися створити на території України власні територіальні громади із "власною міліцією" та "економікою".

Під час санкціонованих обшуків вилучено докази, які вказують на можливе фінансування їх діяльності представниками Росії,

– повідомили в СБУ.

СБУ заблокувала антиукраїнську мережу, яку очолював "антивакцинатор" Остап Стахів / Фото СБУ

Заходи із викриття проводили у Львівській, Чернігівській та Миколаївській областях. Наразі тривають слідчі дії.