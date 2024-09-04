СБУ озвучила перші версії, які розглядають після трагедії у Полтаві

Служба безпеки Україна назвала перші версії причин трагедії у Полтаві. Адже там Росія 3 вересня вдарила балістичними ракетами по Інституті зв'язку, вбивши десятки та поранивши сотні людей.

Станом на 10:34 4 вересня рятувальники повідомили про 53 загиблих та 271 поранену людину. Також під завалами може перебувати ще до 5 осіб.

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Які версії озвучила Служба безпеки

Видання "PVP.POLTAVA" написало з посиланням на брифінг СБУ, що керівник Управління СБУ у Полтавській області Костянтин Семенюк назвав перші версії.

Ми розглядаємо версії як з коригуванням, так і можливий розвідувальний дрон. Даних про розвідувальні дрони та сили ППО у нас не було. Також СБУ здійснює комплекс контррозвідувальних та антитерористичних заходів з кожною особою у середовищі даного навчального заходу яка там була,

– заявив Костянтин Семенюк.

Він додав, що Служба безпеки України працює в оточенні з кожною особою, яка була там на той момент, щоб відпрацювати версії з коригуванням, надсиланням незрозумілих фото і відео, які з'явилися на російських сайтах.

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У СБУ запевнили, що за фактом атаки вони внесли дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань, станом на середину дня 4 вересня тривали процесуальні заходи.

До речі, ЗМІ писали, що Державне бюро розслідувань відкрило справу.