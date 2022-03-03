СБУ перехопила розмову ОМОНівців під Гостомелем: ті не знають, скільки їхнім "наваляло"

Служба безпеки України перехопила одну з розмов російських силовиків із ОМОНу. Ті обговорюють ситуацію під Гостомелем: заявляють, що їхніх розбили "в дим".

Як підкреслили у спецслужбі, російські війська вже другий тиждень зазнають значних втрат і вже не вірять, що їм вдасться захопити хоча б одне стратегічне українське місто. Водночас вони жахаються власним втратам, а бойовий дух тане разом із весняним снігом.

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Розбили взагалі "в дим"

У ролику, який опублікувала СБУ, можна почути слова одного з ОМОНівців (це російський загін спецпризначення – 24 канал). Той, імовірно, звітує про ситуацію комусь зі своїх товаришів.

За словами окупанта, вони їхали всі в одній колоні: красноярці – першими, його загін був другим, далі – кемеровські та СОБР (Спеціальний загін швидкого реагування) також із Кемерова.

Красноярців розбили взагалі "в дим" із танків, мінометів. Наших розбили. Кемеровці встигли відскочити й утекти. Але і в них – один 200-й і три 300-і (загиблі та поранені – 24 канал). Про наших взагалі нічого не відомо. Скільки там "наваляло" нашим – ніхто не знає,

– бідкається російський загарбник.

Також він розповів, що напередодні в них був день пам'яті. Ймовірно, згадували тих, кого знищили українські війська.

"Поволзький командир наш поїхав до матері цього пацана, а сьогодні вранці мені вже ось це прислали", – зазначив переляканий ОМОНівець.

Хтозна, скільки вам тут ще "наваляють"

Коментуючи вищевказані слова, в СБУ відреагували лаконічно та водночас об'ємно.

"Забирайтесь додому! Бо хтозна, скільки вам тут ще "наваляють" українські захисники. Нам є, за що боротися!" – наголосили у спецслужбі.

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(Увага! Ненормативна лексика! 18+)

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