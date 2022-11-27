СБУ перевіряє храм УПЦ МП в Івано-Франківську

У неділю, 27 листопада, працівники відомства зайшли на територію Івано-Франківської єпархії УПЦ. Там наразі проводять безпекові та перевірочні заходи.

Служба безпеки України проводить "рейди" по храмах УПЦ МП. Цього разу перевіряють територію єпархіального управління в Івано-Франківську.

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Які заходи впроваджує СБУ на території храму

Перевірку московської церкви СБУ проводять спільно Нацполіцією та Нацгвардією для протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

СБУ перевіряє храм в Івано-Франківську / Фото СБУ

Як зазначають, враховуючи збройну агресію Росії, в Україні зростають ризики вчинення злочинів проти безпеки громадян, державного суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.

Храм оглядають для виявлення предметів російської пропаганди / Фото СБУ

Перевірку храму проводять за участю представників церкви. Правоохоронці проводять огляд території та приміщень єпархії для виявлення заборонених до обігу предметів та здійснюють перевірку осіб щодо їхньої причетності до протиправної діяльності.

Запевняють, що усі дії відбуваються в межах чинного законодавства та проводяться для:

перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку "руского міра";

недопущення використання приміщень УПЦ для переховування громадян країни-агресора, зберігання заборонених предметів тощо;

убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

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