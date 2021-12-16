СБУ перевіряє наявність американського громадянства у Рудик і Арахамії

Служба безпеки України вивчає інформацію про можливу наявність громадянства США у депутатки від "Голосу" Кіри Рудик. Таку ж перевірку проводять і щодо "слуги народу" Давида Арахамії.

Речник СБУ Артем Дехтяренко у коментарі 24 каналу підтвердив, що заяву щодо громадянства Рудик і Арахамії зареєстрували у відомстві.

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Спецслужба перевіряє громадянство Рудик і Арахамії

Раніше до Служби безпеки з відповідною заявою звернувся нардеп Олександр Качура. Тепер же його звернення дали на розгляд компетентних підрозділів.

Дехтяренко наголосив, що депутатський запит не може проігнорувати жодна інстанція. Тому парламентар у визначений термін отримає відповідь, чи є у Рудик і Арахамії громадянство США.

Попередні заяви Арахамії та Рудик про його громадянство

Нещодавно "слуга народу" Давид Арахамія заявив, що не має громадянства США. Він запевнив, що у нього є "залізобетонне" підтвердження його слів. Однак його він залишає "трішки на пізніше".

Натомість Кіра Рудик ще у липні, коли її прямо запитували про наявність в неї іншого громадянства, тричі відповіла: "Я народилася в Україні та є українкою". У пресслужбі "Голосу" тоді казали, що депутатка жодного іншого, окрім українського, громадянства не має.

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Редакція 24 каналу звернулася за коментарем і до пресслужби Кіри Рудик. Коли там дадуть відповідь, обов'язково доповнимо нею новину.