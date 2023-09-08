"Морок" поглине ворога: в СБУ засвітили новий дрон, дальність польоту – 800 кілометрів

Служба безпеки збирає на далекобійні безпілотники "Морок", які здатні летіти на 800 кілометрів. Українські спецпризначенці готуються влаштувати ворогу справжній "морок".

В СБУ показали дрон

Пресслужба СБУ навіть трохи показала "пташку", опублікувавши фото у своєму телеграм-каналі. Там наголосили, що дрони використають для потужної відповіді ворогу.

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Це буде чергова відповідь ворогу. Дальність польоту таких дронів – 800 кілометрів. Отже, бавовна від СБУ буде ще більш яскравою та несподіваною. А ми збережемо життя наших воїнів, які щодня крок за кроком здобувають нашу Перемогу на полі бою,

– пояснив Олег Ємець, керівник підрозділу "Білий вовк" Центру спецоперацій "А" СБУ.



В СБУ засвітили дрон "Морок" / Фото з тг-каналу відомства



СБУ планують закупити 33 таких дрони / Фото з тг-каналу відомства

Дрони зроблять "боляче" окупантам

У Службі безпеки наголосили, що завдяки цим дронам бійці Центру спеціальних операцій "А" СБУ, зокрема із підрозділу "Білий вовк", зроблять "боляче" окупантам, щоб ті швидше покинули нашу землю.

СБУ продовжують влаштовувати ворогу "сюрпризи"

Той факт, що в Росії все частіше заявляють про удари дронами, не дивує уже нікого. 27 серпня безпілотники атакували аеродром у Курську. Як розповіли джерела 24 Каналу, Курський аеродром вночі з 26 на 27 серпня атакувала військова контррозвідка СБУ.

Також СБУ успішно ведуть діяльність у Криму та на інших тимчасово окупованих територіях, а про успіхи час від часу теж звітують.

Тож, нові засоби спецпризначенцям допоможуть нарощувати темпи для операцій по важливих об'єктах ворога.