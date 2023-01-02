СБУ взялася за голову Центробанку Росії: одіозній подрузі Путіна "світить" довічне
Джерело:СБУ
СБУ повідомила про підозру Ельвірі Набіулліній – голові Центробанку Росії. Саме вона організувала на тимчасово окупованій території України так звану "рублову зону".
У рублів (як і в російських окупантів) немає жодного майбутнього на території України. Станом на грудень 2023 року СБУ зібрала докази того, що Набіулліна брала участь у фінансуванні російських загарбників.
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Саме вона організувала запровадження так званої "рубльової зони" у тимчасово захоплених районах Півдня і Сходу України. Для цього дала вказівку щодо відкриття "філій" підконтрольного Кремлю "Промсвязьбанку" на базі захоплених відділень українських фінустанов,
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, Набіулліна сприяла фейковим "адміністраціям" окупантів у блокуванні обігу гривні. Аби втілити свій цинічний задум, росіяни на тимчасово окупованих територіях:
- заборонили проведення електронних операцій і готівкових розрахунків у гривні;
- унеможливили інкасацію української валюти.
Слідство встановило, що за "рубльові" надходження до бюджету країни-терористки фінансували потреби воєнно-промислового комплексу та окупаційних угруповань.
Набіулліну можуть оголосити у міжнародний розшук
Станом на 2 січня розв'язують питання щодо оголошення Набіулліної у міжнародний розшук. Голові Центробанку країни-терористки "світить" від 10 до 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
Набіулліна та Греф попереджували Путіна, що катастрофа – близько
- На численних світлинах, зроблених у Кремлі у різні роки, Путіна та Набіулліна охоче позують перед камерами та завжди активно щось обговорюють. Схоже, голова Центробанку знала деталі про плани бункерного діда.
- Зокрема, видання Financial Times заявило, що Набіулліна та Герман Греф – очільник "Сбербанку" – попереджали Путіна про те, які катастрофічні наслідки для країни-терористки матиме повномасштабне вторгнення. Розмова відбулася приблизно за місяць до початку повномасштабної війни.