Поширював пропаганду Кремля: СБУ оголосила про підозру ректору Почаївської духовної семінарії

Працівники СБУ повідомили про підозру ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ МП. Пояснили, що чоловік здійснював антиукраїнську діяльність.

СБУ зібрала докази провини керівника семінарії. Стверджують, що архієпископ поширював у мережі "дописи", якими принижував національну честь та гідність українців.

До речі Шукають зброю і навіть ДРГ: СБУ проводить обшуки у соборі УПЦ МП у Борисполі

Розганяв тези Кремля

У повідомленні мовиться, що ректор сприяв розпалюванню релігійної ворожнечі та ненависті. Для поширення такого контенту ректор установи використовував анонімний профіль у фейсбуці. Аби готувати свої публікації, він користувався наративами російських пропагандистів.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта та в приміщеннях семінарії. Там знайшли літературу, яка повторювала "тези" Кремля щодо внутрішньої ситуації в Україні.

Тому архієпископу повідомили про підозру щодо порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань.

Обшуки СБУ в храмах УПЦ МП

9 грудня СБУ проводить обшуки у Борисполі, що на Київщині – в храмі УПЦ МП. Правоохоронці оглядають території та приміщення.

Нещодавно СБУ навідалася до об'єктів УПЦ МП у Черкаській, Волинській і Херсонській областях.

У Києво-Печерській лаврі 22 листопада теж знайшли проросійську літературу. Крім того, виявили готівку на загальну суму понад 2 мільйони гривень, 100 тисяч доларів.

В СБУ наголошують, що заходи проводять виключно для унеможливлення використання церков як осередку "русского міра" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів